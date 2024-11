Probabili formazioni Union SG-Roma: doppia esclusione eccellente

Per la delicata sfida europea sul campo dell’Union Saint-Gilloise, Ivan Juric rivoluziona ancora una volta l’undici titolare: ecco il probabile schieramento dei giallorossi

Imbattuta nelle ultime 14 sfide contro avversarie provenienti dal Belgio (9 vittorie), con l’ultimo ko per 1-0 contro il Bruges nella Coppa Uefa 1975-76, la Roma di Ivan Juric è a caccia di un’affermazione esterna che manca orma da tanto, troppo, tempo.

La classifica della ‘phase’ dell’Europa League, così come quella della Serie A, piange: è assolutamente necessario vincere contro l’Union SG sia per migliorare la propria posizione in graduatoria, sia per lanciare un segnale ben preciso in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna, quella immediatamente prima della sosta.

Una pausa, quella delle Nazionali, che potrebbe anche vedere l’ennesimo avvicendamento sulla panchina giallorossa in caso di doppio risultato negativo contro i belgi e contro la compagine allenata da Vincenzo Italiano.

Per la sfida di Bruxelles l’allenatore croato ha una serie di scelte quasi obbligate (nel reperto difensivo), mentre a centrocampo, sulla trequarti e in attacco, può giocarsi diverse soluzioni. L’importanza dell’impegno è sotto gli occhi di tutti, ma incombe anche il non facile impegno domenicale nelle decisioni del mister sull’undici titolare da mandare in campo.

Le probabili formazioni di Union SG-Roma: fuori il Capitano

Con Mario Hermoso ed Evan Ndicka nemmeno partiti per il Belgio, scatta finalmente l’ora di Mats Hummels titolare. Dopo i soli 23′ accumulati finora (conditi da una sfortunata autorete in quel di Firenze) il campione del mondo è pronto a mostrare il suo valore prima che sia troppo tardi. Ovvero prima di prendere la decisione, che aleggia nell’aria da qualche giorno, di rescindere anticipatamente il contratto a gennaio.

Con Celik confermato sulla destra e il ritorno dal primo minuto di El Shaarawy sulla sinistra, i centrali di centrocampo dovrebbero essere l’ormai imprescindibile Koné e Leandro Paredes, che ha riassaggiato il campo al ‘Bentegodi’ domenica scorsa. Fuori dunque Bryan Cristante, già relegato in panchina nelle ultime tre sfide di campionato.

La batteria dei trequartisti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, dovrebbe vedere il ritorno da titolare di Niccolò Pisilli, affiancato da Paulo Dybala. Per le due maglie sarebbero in lizza anche Capitan Pellegrini e Tommaso Baldanzi, ma Juric sembra orientato ad escludere il numero 7 senza rinunciare al talento della Joya.

In attacco l’infaticabile Dovbyk dovrebbe essere preferito ancora una volta ad Eldor Shomurodov, pronto a subentrare a gara in corso allorquando ce ne fosse necessità.

La probabile formazione della Roma:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Paredes, Konè, El Shaarawy; Pisilli, Dybala, Dovbyk