Fonseca tradito: firma da 18 milioni con la Juventus

Il pupillo del tecnico portoghese è stato messo nel mirino dalla Juve, abbagliata dalle capacità del talento: affare da 18 milioni

La nuova formula della Champions League, che sta regalando non poche sorprese, permette alle dirigenze dei vari club di poter visionare quasi ‘naturalmente’ quei giovani prospetti incontrati nelle partite che un calendario così diverso dal solito regala.

La possibilità di giocare 8 gare contro 8 avversari differenti allarga inevitabilmente gli scenari anche in termini di mercato. Complice un programma che ha visto l’ambizioso Lille, che resta una fucina di talenti incredibile, incontrare a distanza ravvicinata il Real Madrid e la Juventus, tanti club hanno potuto ammirare i progressi di un enfant prodige che a 17 anni sta sbalordendo l’Europa.

Titolare tanto contro le Merengues che al cospetto dei bianconeri, il classe 2007 ha incantato per il suo acume tattico e la sua personalità. Ovviamente i piedi sono quelli che sono, cioè ottimi, dato il conclamato e straordinario lavoro fatto dal settore giovanile francese in generale e della società transalpina in generale.

Il centrocampista, lanciato in prima squadra da Paulo Fonseca lo scorso anno, quando il lusitano era alla guida del club rossoblù, detiene anche un invidiabile primato: è il giocatore più giovane ad aver mai giocato una partita di una competizione europea per club. Il giovane nazionale francese ha tagliato il prestigioso traguardo il 5 ottobre 2023, in una partita della fase a gironi di Europa League contro il Klaksvikar Itrottarfelag. Aveva appena 16 anni e tre giorni. Un predestinato, insomma.

Bouaddi, irrompe la Juve: 18 milioni sul piatto

Abbagliata dall’ottima prestazione messa in campo dal talento nell’ultimo match di Champions che i bianconeri hanno pareggiato sul campo del Lille, il Dt Cristiano Giuntoli ha rotto gli indugi. Già propenso ad aprire un dialogo con la dirigenza francese per l’obieettivo Jonathan David – il canadese è stato visto parlare a fine partita con Thiago Motta – l’ex Dg del Napoli ha aperto un nuovo tavolo. Quello relativo ad Ayyoub Bouaddi, il pupillo di Paulo Fonseca.

Come riferito dalla testata ‘Goal.com‘, sono già diverse le società che starebbero sondando il terreno per il francese. Oltre al ‘natutale’ interesse del Milan, veicolato dal mentore del centrocampista, ora anche la Juve si è iscritta alla corsa per il giocatore.

La richiesta del Lille, storicamente bottega carissima ma con la quale gli affari spesso e volentieri si concludono, è pari a 18 milioni di euro: una spesa che, considerando l’età, le caratteristiche e i margini di miglioramento di Bouaddi, Giuntoli sarebbe disposto ad onorare. Magari già nella prossima finestra invernale di scambi.