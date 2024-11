Cessione inevitabile e scacco matto alla Juve: colpaccio nerazzurro

Svolta improvvisa attorno al futuro del giocatore: l’interesse del club nerazzurro cambia i piani di Juve e Liverpool. Giuntoli mastica amaro

C’è una data precisa in cui la stagione della Juventus è cambiata dal punto di vista della solidità difensiva e di quella che era stata, fino a quel momento, un’imperforabilità davvero invidiabile. La data cerchiata amaramente in rosso è quella del 2 ottobre, giorno di Lipsia-Juventus, la partita che ha visto Gleison Bremer uscire dal campo nel corso del primo tempo per un infortunio che è apparso subito di non lieve entità.

‘Lesione del legamento crociato anteriore, intervento chirurgico e uno stop di almeno 6 o 7 mesi’. Questo l’amaro responso degli esami strumentali a cui si è sottoposto il brasiliano una volta tornato a Torino. Non casualmente, proprio dalla stessa gara contro la compagine tedesca, la difesa della Juve è tornata sulla terra.

Due gol subiti proprio dal Lipsia, la sconfitta interna con lo Stoccarda, capace di creare diverse occasioni da gol, e, dulcis in fundo, i 4 gol incassati a San Siro dall’Inter, pur nell’ambito di una partita che ha lasciato un dolce sapore in bocca a Thiago Motta e Cristiano Giuntoli.

Già, Giuntoli. Il Dt del club bianconero, una volta accortosi che senza l’ex granata la difesa va in sofferenza, si è mosso con solerzia sul mercato in vista di un colpo per gennaio. Un affare che potrebbe essere anche molto dispendioso per le casse bianconere. Oltre a dover fronteggiare la concorrenza del Liverpool su un grande obiettivo militante nella Liga, nelle ultime ore la Juve ha incassato anche l’avanzata del club nerazzurro. La strategia di questi ultimi è ben chiara: i bianconeri rischiano di restare all’asciutto.

Nerazzurri a tutta su Loic Badé: Juve e Liverpool bruciati

La dirigenza bianconera si è mossa con sondaggi e informazioni per il cartellino di Loic Badé, il difensore francese del Siviglia già appetito dal Liverpool soprattutto quando era ancora in bilico il rinnovo contrattuale di Virgil van Dijk. Nonostante sia poi arrivato il prolungamento del matrimonio con l’olandese, i Reds non hanno smesso di seguire la pista che porta al transalpino. Anche loro però, come la Juve, hanno dovuto fare i conti con l’improvviso blitz dell’Atalanta.

Il club bergamasco, clamorosamente rilanciatosi nella lotta scudetto a suon di vittorie, starebbe mettendo le mani su Badé, come riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘. La clausola di rescissione di 50 milioni appiccicata al transalpino potrebbe anche non essere esigita in toto dal club andaluso, che versa in conclamate difficoltà economiche.

La necessità di sostituire Giorgio Scalvini, il gioiello di famiglia destinato all’addio a fine anno, ha spinto gli orobici a rompere gli indugi su Badé. Con relativa delusione da parte della Juve, sicura che, per lo meno rispetto alle concorrenti italiane – anche l’Inter si era affacciata sul calciatore- fosse in vantaggio. Nemmeno per sogno.