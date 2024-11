Nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna, il tecnico croato ha dato delle anticipazioni sulla formazione e non solo

Una partita da vincere. Assolutamente. Senza ‘se e senza ‘ma‘. Quante volte, nelle ultime settimane, abbiamo sentito ripetere questo ritornello tanto dagli addetti ai lavori quanto dai tifosi, dai giocatori, e dal tecnico. Già, l’allenatore. Suo malgrado al centro di tantissime voci su un suo imminente esonero, Ivan Juric è ad un bivio: una frontiera che, in caso di mancata vittoria contro il Bologna nel match delle 15 di domenica, potrebbe essergli fatale. Stavolta per davvero.

Reduce dall’ennesima delusione da quando è alla guida della Roma – con 1,36 punti a partita, l’allenatore croato è quello che ha fatto peggio, come media punti, negli ultimi 20 anni – l’ex tecnico di Verona e Torino conta di fare bottino pieno per allontanare i fantasmi. Avversario di turno quel Bologna che, sebbene lontano dai fasti dello scorso anno, può rappresentare comunque un ostacolo ostico.

Del resto, di questi tempi, anche squadre oggettivamente modeste come l’Union SG affrontato giovedì in Europa, hanno dimostrato di poter mettere sotto la formazione giallorossa. La difesa inedita messa in campo a Bruxelles non verrà riproposta in campionato: Juric è intenzionato a cambiare radicalmente l’undici di partenza, come confermato nella conferenza stampa del giorno prima.

La conferenza stampa di Juric alla vigilia di Roma-Bologna

Tanti e delicati i temi affrontati dall’allenatore slavo nell’incontro coi giornalisti alla vigilia della gara spartiacque contro la compagine allenata da Vincenzo Italiano.

Domanda sull’emergenza della Roma: “Ci sono segnali di positività, ma poi ci sono tratti che non mi piacciono. Il Bologna ha un allenatore top player, perché dà un gioco aggressivo e pericoloso. Sono state sempre belle le sfide con Italiano. Hanno un gioco che mi piace tanto”.

Juric ha poi risposto ad una domanda sul momento della squadra e su Hummels: “Ero sincero quando ho detto che con il Verona ho visto cose buone. Mentre con l’Union, nonostante il pareggio, non vedo differenze nella prestazione fornita contro la Fiorentina. Non è stata la mia squadra. La prestazione è stata sconcertante”.