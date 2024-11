Erede Juric, contatto col dirigente: il grande ex ha già detto sì

Clamorosa indiscrezione sul nome del nuovo tecnico della Roma: il grande ex, contattato da mister X, avrebbe già dato il suo gradimento

Da quando la società giallorossa, per bocca del suo Ds Ghisolfi e del relativo comunicato ufficiale emesso direttamente dal club, ha esonerato Ivan Juric, non si fa che parlare dell’erede del tecnico croato. Da Ranieri a Mancini e Allegri passando per Lampard – nel frattempo definitivamente sfumato – e Terzic, i candidati papabili alla successione dell’ormai ex allenatore della Roma sono molteplici.

Tra indiscrezioni, smentite, voci provenienti tanto dalla città quanto dalla stampa nazionale ed estera, siamo lontani dal trovare il bandolo della matassa. Innanzitutto bisognerebbe capire le reali intenzioni della famiglia Friedkin: affidarsi ad un traghettatore o avviare un nuovo e affascinante progetto tecnico che possa essere durevole? E magari in grado di arrivare all’obiettivo europeo anche in questa disgraziata stagione. Che comunque è ancora lunga.

Tra i profili sondati in queste ore, il nome di un grande ex già tornato in Italia lo scorso anno è tornato in auge. La rivelazione, svelata dal canale Twitch di Asromalive.it, è di quelle forti. Anche perché accompagnata da una seconda notizia. Che è sì sorprendente, ma che tutto sommato potrebbe essere in linea coi colpi di teatro di cui tradizionalmente si sono resi protagonisti – anche in positivo, come l’annuncio di Mourinho nuovo allenatore insegna – i Friedkin.

Il nuovo dirigente contatta Garcia: c’è il si del francese

Un dirigente straniero che starebbe già lavorando per conto della società giallorossa avrebbe iniziato ad esercitare il suo nuovo ruolo ancor prima del suo insediamento ufficiale. E questa è già di per sé una notizia clamorosa. Quella seguente, direttamente collegata alla prima, riguarda il preferito di questo ‘Mister X‘ di cui ancora non si conosce l’identità.

La nuova figura del club capitolino avrebbe già contattato, se non addirittura pre allertato, Rudi Garcia, già allenatore della Roma dall’estate del 2013 – quella post-derby del 26 maggio – al gennaio 2016, quando arrivò l’esonero in favore di Luciano Spalletti, che portò i giallorossi in Champions col record di punti nella storia del club.

Colui che coniò l’espressione ‘abbiamo riportato la Chiesa al centro del villaggio’ dopo aver vinto il primo derby stagionale contro la Lazio, avrebbe già dato il suo gradimento per un ritorno che sarebbe clamoroso. Allontanato da Napoli dopo la contraddittoria e negativa avventura dello scorso anno all’ombra del Vesuvio, il transalpino si prepara a chiudere le valigie e volare verso la Capitale.