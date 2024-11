Ghisolfi ai margini e no a De Rossi: la scelta dei Friedkin per l’allenatore

Ghisolfi out e no a De Rossi: la scelte dei Friedkin per il nuovo allenatore della Roma. Sono dieci i profili già contattati dalla proprietà

Dieci nomi contattati. Incredibile ma vero. I Friedkin dopo l’esonero di Juric – ma onestamente anche prima, visto che il comunicato qualche minuto dopo la sfida contro il Bologna sembrava essere pronto da un pezzo – si stanno muovendo alla ricerca del nuovo tecnico.

Mancini in pole, poi no, c’è Garcia che secondo il Corriere dello Sport potrebbe essere questa mattina in città. Il sogno Allegri, il profilo internazionale (Lampard). Insomma, anche in questa situazione regna una grande confusione. E, a spiegarla per bene, ci ha pensato Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, che questa mattina a pubblicato sul proprio profilo X queste informazioni.

Erede Juric: dieci allenatori già contattati

“Una decina di nomi già contattati finora dalla Roma. Alcuni allenatori tramite la solita agenzia di recruitment. Altri sono stati proposti in queste ore da agenti subito dopo esonero Juric. Non è previsto ritorno De Rossi. Ghisolfi ai margini, decideranno i Friedkin“.

Oltre al fatto che dieci nomi per un tecnico sono veramente tanti vista che la situazione è chiara da diverse settimane, c’è anche la questione Ghisolfi, che secondo Mangiante è ai margini. Certo, anche il dirigente francese nella conferenza di ieri lo ha praticamente “annunciato” quando gli è stato chiesto il motivo per il quale dopo la legnata di Firenze non era stato esonerato Juric: “I Friedkin hanno deciso che questo era il momento giusto”. Insomma, un dirigente che aspetta sempre la proprietà per decidere. E ci sta anche: ma se lui vorrebbe anche, si vocifera, il ritorno di De Rossi che non è preso in considerazione dagli americani, allora è evidente che non abbia veramente la possibilità di muoversi. Situazione davvero incredibile.