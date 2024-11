Nuovo allenatore Roma, Sky: salta un altro candidato

Nuovo allenatore Roma: salta un altro candidato secondo le informazioni che arrivano da Sky Sport Germania. Non è più nella lista

Ore caldissime, in casa Roma, per trovare il sostituto di Ivan Juric. Ieri la società ha deciso per l’esonero – ed era praticamente un segreto di Pulcinella – e oggi si ritrova a cercare l’erede. Che dovrà sicuramente essere di spessore, visto che parliamo di una società che non può più andare avanti in questo modo.

Da Roberto Mancini a Rudi Garcia passando per Tite. I nomi accostati alla Roma in queste ore sono stati almeno una decina: sì, perché si è parlato pure di Allegri, di Potter, di Sarri di Terzic e anche di Frank Lampard. Proprio il tecnico inglese, secondo alcune notizie che erano state riportate nella serata di ieri, sarebbe stato uno dei candidati dei Friedkin per dare alla Roma quel profilo internazionale che i proprietari vorrebbero. Intanto, Dagospia, oggi ha lanciato una bomba: il presidente e il vice presidente della Roma sarebbero in città. Una notizia immediatamente smentita da Trigoria.

Nuovo allenatore Roma, salta l’arrivo di Lampard

Sì, secondo quanto scritto dal giornalista Florian Plettenbgerg, Lampard in questo momento non dovrebbe diventare il nuovo allenatore della Roma.

“Capisco che Frank Lampard – ha scritto sul suo profilo ufficiale di X – non diventerà il nuovo allenatore della AS Roma così come stanno le cose attualmente: Lampard 46 anni era uno dei candidati, come riportato. Roberto Mancini è ancora in corsa per sostituire Ivan Juric. Ma ci sono più opzioni per l’AS Roma”. Uno in meno, quindi e il cerchio si stringe qualora volessimo utilizzare questo termine. Perché non è che poi tanto si è stretto visto che in ballo ci sono tantissimi nomi che avranno un duro compito, vale a dire quello di sostituire Juric dentro una squadra che sembra svuotata e che non sembra avere in questo momento quei valori che l’hanno sempre contraddistinta. Un compito difficilissimo per chiunque dovesse arrivare da queste parti.