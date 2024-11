Alla fine arriva Sarri: “Di corsa alla Roma”

Roma, alla fine arriva Sarri: anche l’ex tecnico della Lazio potrebbe essere l’erede di Juric. E lui non ha dubbi: verrebbe di corsa

Continua il casting per il nuovo allenatore della Roma. Tra Montella (però la federazione turca ha smentito), Mancini, Allegri e anche Maurizio Sarri. Al momento sembra essere chiusa la pista che portava ad un allenatore che provenisse dall’estero: sotto questo aspetto già nella serata di ieri Sky aveva riportato che i dirigenti interni a Trigoria avessero consigliato ai Friedkin di prendere un tecnico italiano.

Detto questo, al momento, di notizie ufficiali non ce ne sono. I Friedkin, probabilmente a Londra, stanno lavorando per dare alla squadra una guida tecnica importante, o almeno si spera, per rialzarsi dopo un avvio di stagione che definire deludente è dire poco. I nomi ormai si sanno, ne sono stati sparati una decina e forse di più nel corso delle ultime settimane. Sì, perché il destino di Ivan Juric ormai sembrava segnato, e così poi è stato, dopo la sconfitta di Firenze.

Roma, spunta anche Sarri come erede di Juric

Si parla, quindi, si discute, in attesa di notizie ufficiali come detto. E Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport che segue la Roma e che è intervenuto a Radio Manà Manà Sport, ha parlato appunto di Maurizio Sarri.

“Ho sentito chi lo assiste, Sarri verrebbe di corsa alla Roma. Lui non è nato a Roma è un toscano no, lui guarda l’aspetto professionale e basta. Chiaramente quante persone abbiamo sentito che avevano dei dubbi su Mancini che aveva allenato e giocato alla Lazio. Figuriamoci con Sarri che l’ha allenato poco fa. Io parlo di reazione della tifoserie, ecco. Non parlo del professionista perché secondo me Sarri fa giocare benissimo le sue squadre“. Insomma, in poche parole per il tecnico che fino a pochi mesi fa sedeva sulla panchina dell’altra squadra della Capitale, non ci sarebbero problemi nell’accettare questa sfida. Rimane il tema “ambientale” che potrebbe comunque incidere, in un momento del genere, sulla scelta dei Friedkin.