Ribaltone Montella: arriva l’annuncio UFFICIALE

Tornato alla ribalta come nome caldo per il post Juric, Vincenzo Montella ha già raggiunto il ritiro della Turchia: arriva l’annuncio del dirigente

Un fulmine a ciel sereno. O quasi. Già perché se è vero che il suo nome era stato accostato alla panchina della Roma già prima dell’ennesima figuraccia rimediata contro il Bologna – e quindi prima che i Friedkin licenziassero tecnicamente Ivan Juric – tutto sembrava nell’àmbito di una magnifica suggestione e nulla più.

Nella vicenda del nuovo allenatore della Roma però, i colpi di scena sono davvero dietro l’angolo. E Vincenzo Montella è diventato nel giro di poche ore uno dei candidati forti per la guida tecnica del club giallorosso. Come riferito anche dalla nostra redazione nella mattinata odierna – chissà che stavolta il martedì possa essere foriero di una nuova nomina, e non solo tradizionale giorno di esoneri come accaduto in passato con Mourinho e De Rossi – l’Aeroplanino è davvero in cima alla lista dei Friedkin per la successione di Juric.

Nonostante gli americani dovrebbero pagare una clausola alla Federazione turca se volessero strappare il tecnico di Pomigliano d’Arco alla selezione nazionale, l’ostacolo sembra superabile. Resterebbe da verificare la volontà di Vincenzino, che aveva recentemente dichiarato che un’offerta della Roma lo avrebbe fatto vacillare.

Tra indiscrezioni provenienti da fonti italiane, estere – e quindi anche turche – il quadro non è molto chiaro. A renderlo più netto ci ha pensato però un dirigente della TFF – la nostra FIGC -, resosi protagonista di un annuncio ufficiale.

Montella alla Roma, fumata nera? Garcia torna in corsa

Poche eloquenti parole, quelle pronunciate da Ceyhun Kazancı, vicepresidente della Federazione turca, relativamente all’argomento Vincenzo Montella alla Roma. Un’indiscrezione, questa, che cambia nuovamente lo scenario per i colori giallorossi.

Il dirigente, interpellato in merito al pressing dei capitolini sull’allenatore campano, avrebbe detto “Non esiste una cosa del genere”. Mettendo di fatto un macigno gigante sulla possibilità che l’ex tecnico del Milan possa approdare a Trigoria.

In attesa di capire i prossimi sviluppi, riprende inevitabilmente quota il profilo di Rudi Garcia, gradito a Florent Ghisolfi – per quanto il Ds non sembri avere molto potere decisionale – e soprattutto libero da vincoli contrattuali con chicchessia.