Nuovo allenatore e cessione immediata: Zirkzee torna in Serie A

Si torna a parlare con insistenza del ritorno in Serie A dell’attaccante olandese: il cambio in panchina potrebbe essere fatale

I primi mesi della nuova stagione calcistica stanno regalando gradite conferme, enormi delusioni e interessanti scoperte relative a calciatori che hanno trovato la loro dimensione nei rispettivi nuovi club di appartenenza. Alla prima categoria si ascrive certamente, allargando l’orizzonte all’Europa tutta, il lavoro di Ruben Amorim, il tecnico ormai ex Sporting CP approdato allo United in luogo dell’esonerato Erik ten Hag, che ovviamente inseriremo al secondo elenco.

Una schiera, quella delle società e dei giocatori (o allenatori che siano) deludenti in questa prima fase dell’anno, in cui entra a pieno titolo Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese ex Bologna passato al Manchester United la scorsa estate per oltre 42 milioni di euro.

In gol nella gara d’esordio col Fulham, il prodotto del settore giovanile del Bayern Monaco ha poi deluso nelle successive uscite. Raramente schierato titolare dall’ex allenatore dell’Ajax, Zirkzee ha lasciato il segno solo con un assist nella sconfitta dei Red Devils sul campo del West Ham. Poi nulla più.

L’arrivo del nuovo manager ad Old Trafford non lascia presagire nulla di buono per il talentuoso attaccante, mai dimenticato dai top club della nostra Serie A. Il quotidiano ‘Tuttosport‘, a tal proposito, rilancia una pista abbondantemente battuta la scorsa estate prima che il calciatore cedesse alle lusinghe del blasonato club britannico.

Zirkzee, è già finita: torna in Serie A

Accostato alla Juve già sul finale della scorsa stagione, quando ormai era chiaro che il suo mentore, Thiago Motta, sarebbe approdato alla Continassa, il calciatore non è mai del tutto uscito dai radar bianconeri. La necessità di affiancare a Vlahovic un attaccante di livello – sia per dare respiro al serbo, sia per giocarsi eventualmente la carta del doppio nove ‘pesante’ – hanno riportato Zirkzee sul taccuino di Giuntoli. Un affare che potrebbe venir buono già per gennaio.

Appare infatti evidente come il centravanti non rientri nei piani di Amorim, che sta già avviando, in quel di Manchester, una rivoluzione che porterà all’addio di diversi pezzi da novanta. Uno di questi potrebbe e dovrebbe essere proprio Zirkzee, con la Juve pronta a farsi avanti con una proposta di prestito fino a fine anno.

La partita, semmai, sembra giocarsi più sul diritto/ obbligo di riscatto che altro, dato che il non eccessivamente elevato stipendio del giocatore (3,5 milioni di euro annui) rientra nei parametri di spesa di Giuntoli.