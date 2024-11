Nuovo allenatore Roma: Sarri mette la freccia, la decidono al fotofinish

Nuovo allenatore Roma: Sarri mette la freccia. Secondo le ultime informazioni l’ex tecnico della Lazio è in cima alla lista. La situazione

Sembra un film, ma purtroppo non lo è. Sembra qualcosa di veramente incredibile, ma ribadiamo il concetto, purtroppo non lo è. Ad oggi, due giorni dopo l’esonero di Ivan Juric che, visto il comunicato stampa emesso pochi istanti dopo la sconfitta contro il Bologna, si sapeva già, la Roma non ha il nuovo allenatore.

E non ce lo avrà nemmeno domani. O, per meglio dire: non ce lo avrà nemmeno per la seduta di allenamento che inizialmente era prevista per domattina. Infatti è slittata la ripresa degli allenamenti: tutti a Trigoria giovedì mattina alle 11 per iniziare a preparare la sfida contro il Napoli, durissima, in programma alla ripresa del campionato. Ovviamente, o almeno si spera, ci sarà il nuovo trainer che prenderà il posto del croato. Ma chi sarà? Le voci continuano ad essere incontrollate.

Nuovo allenatore Roma, Sarri rimane in corsa

Nei giorni scorsi sembrava Roberto Mancini in pole. Poi questa mattina tutto fatto per Vincenzo Montella, con un’accelerata importante nella trattativa. Mentre pomeriggio prima Angelo Mangiante ha detto che Maurizio Sarri verrebbe di corsa alla Roma e questa sera, Orazio Accomando giornalista di Dazn ha continuato su questa scia. Ecco cos’ha scritto sul proprio profilo X.

“Resiste il nome di Sarri, l’ex allenatore della Lazio è tra i primi della lista”. Sì, proprio colui che fino a pochi mesi fa sedeva sulla panchina dell’altra squadra della Capitale. Incredibile quanto sta succedendo: con molteplici voci che continuano ad essere incontrollate. Fatto sta che anche un altro giorno di allenamento come detto prima è saltato. Ma domani dovrebbe essere la giornata finale, quella dell’annuncio. Eppure la Roma ha inizialmente parlato di massimo 48 ore, ma così non è stato.