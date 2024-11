Plusvalenza bomba: Retegui al posto di Vlahovic

Clamorosa indiscrezione di mercato per il prolifico attaccante azzurro in forza all’Atalanta: cambia anche il destino di Dusan Vlahovic

11 gol in 12 gare. Con l’aggiunta di tre assist per i compagni. Un’esplosione che, sebbene forse annunciata già dall’ottima stagione scorsa nelle fila del Genoa, in pochi si sarebbero aspettati così repentina. Così determinante per le sorti del suo club, che non a caso insegue la capolista in classifica ad una sola lunghezza di distanza.

Mateo Retegui sta certamente vivendo il momento più alto della sua ancor giovane carriera. Titolare ormai inamovibile della rinnovata nazionale azzurra di Luciano Spalletti, finora davvero brillante nel suo percorso in Nations League, l’italo-argentino si è ritagliato un posto di tutto rispetto nel borsino dei grandi attaccanti d’Europa.

Agevolato dallo spregiudicato gioco di Gasperini, affiancato da un Ademola Lookman in grande spolvero, l’ex Boca Juniors e Tigre è stato messo nel mirino di alcuni grandi club. Tanto italiani quanto esteri.

Inevitabilmente, considerando la necessità della Juve di affiancare a Dusan Vlahovic un attaccante di un certo spessore, l’accostamento al club bianconero appare quasi naturale. C’è però un altro club, tra i più prestigiosi d’Europa, ad aver messo nel mirino il rapace centravanti.

Retegui addio, 50 milioni sul piatto: addio a Vlahovic

Come riportato dal portale ‘Teamtalk.com‘, l’Arsenal avrebbe cerchiato in rosso il nome di Retegui come attaccante per il prossimo futuro. Con Victor Gyokeres che, se non a gennaio ma quasi certamente a fine stagione, sembra destinato a raggiungere il suo mentore all’Old Trafford, e le difficoltà incontrate per ingaggiare dal Newcastle Aleksander Isak, l’oriundo è accreditato di ottime possibilità di diventare ben presto un ‘Gunner‘.

Come noto, il club londinese non ha mai abbandonato del tutto la pista Vlahovic, col serbo che era stato a lungo corteggiato dagli inglesi quando era ancora un patrimonio della Fiorentina. La decisa virata verso Retegui, per il quale l’Arsenal sarebbe disposto a versare nelle casse del club orobico qualcosa come 50 milioni, assicurerebbe a Percassi una plusvalenza da urlo.

Giova infatti ricordare che nella scorsa estate il bomber è arrivato a Bergamo per circa 28 milioni. Un affare che, se è da considerarsi già tale sul campo, potrebbe diventare rimarchevole anche per il bilancio societario della Dea.