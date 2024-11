Scaricato dai Friedkin: destinazione choc in Serie A

Colpo di scena nella situazione di mercato riguardante il bomber: il giocatore può andare in prestito al club granata

In attesa di conoscere il nome di quello che sarà il terzo allenatore nella stagione della Roma, dirigenza e proprietà non stanno a guardare nemmeno sul fronte del calciomercato dei giocatori. Fermo restando che alcune operazioni in uscita, più o meno dolorose – leggasi le turbolenze di mercato attorno a Dybala e Paredes – si starebbero facendo via via più concrete, resta il nodo di un massiccio intervento per migliorare la qualità complessiva della rosa.

Molto probabilmente – questo è per lo meno l’auspicio, logico, dei sostenitori giallorossi – le mosse di gennaio verranno plasmate sulle esigenze espresse dal nuovo tecnico. Fosse non altro per evitare che quest’ultimo debba lavorare con del materiale umano non adatto alle sue convinzioni tattiche.

Negli ultimi mesi un nome in particolare è stato accostato, relativamente al reparto offensivo, al club capitolino. Un profilo affidabile, già visto in Italia, visto come pedina utile sia per far rifiatare Artem Dovbyk che eventualmente come risorsa schierabile a fianco dell’ucraino. La soluzione ‘interna’, quella che avrebbe voluto il giocatore dell’Everton – club che sta per essere acquisito ufficialmente dalla famiglia Friedkin – a Trigoria ha perso consistenza col passare delle settimane.

Ma non, come si potrebbe pensare in un primo momento, per una volontà degli americani di lasciare il calciatore a Liverpool: è semplicemente cambiata la prospettiva sul futuro del portoghese. Che potrebbe ora accasarsi sì in Serie A, ma non più alla Roma.

Beto, futuro granata: l’attaccante arriva in prestito

Arrivato all’Everton nell’agosto del 2023 per 25 milioni di euro dall’Udinese, Beto Betuncal non ha ancora lasciato il segno con la maglia dei Toffees. Il 26enne di Lisbona, brillante in Italia con la maglia dei bianconeri, ha incontrato non poche difficoltà nel suo impatto col difficile campionato inglese. Solo 3 gol, in 30 presenze in campionato, nella scorsa stagione. Con l’aggiunta della singola rete messa a segno nel nuovo anno a fronte di 7 gettoni, molti dei quali accumulati entrando dalla panchina.

Accostato spesso e volentieri alla Roma, il giocatore – come riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport‘ – sembra ora destinato al Torino. Che ha un bisogno smodato di sostituire il centravanti Zapata, per il quale la stagione è finita dopo il terribile infortunio di San Siro – con un numero ‘9’ degno di questo nome. Beto, specifica il quotidiano, arriverebbe con la formula del prestito.

La destinazione granata è cavalcata con entusiasmo anche dai Friedkin, che vedono nella sicura titolarità del lusitano a Torino un modo per far lievitare la valutazione di mercato di Beto, crollata in seguito alla deludente esperienza inglese.