Roma, dopo Ranieri la cessione. Manieri: “Tre manifestazioni d’interesse” | ESCLUSIVO

Roma, dopo l’ufficializzazione di Ranieri non si placano le notizie di una cessione del club. Ecco le parole in esclusiva di Alessio Manieri

La Roma da poco ufficializzato Claudio Ranieri: il tecnico romano prende il posto di Juric e, alla fine di questa stagione, diventerà un consulente del club (qui il comunicato ufficiale della società giallorossa).

Ma nonostante questo arrivano delle notizie sulla possibile cessione del club. A darle in esclusiva ci pensa Alessio Manieri (Daje Ale), che ha parlato in diretta sul suo canale Twitch insieme al direttore di Asromalive.it Daniele Trecca. “I Friedkin hanno detto che la Roma non vogliano venderla, ma le cose potrebbero cambiare se arrivasse l’offerta giusta da parte di uno di quei due gruppi e potrebbero venderla anche velocemente” ha detto.

Cessione della Roma, Alessio Manieri è sicuro

“Ci sono tre manifestazioni d’interesse – ha aggiunto Manieri – per la Roma, di cui uno i Friedkin non prendono minimamente in considerazione. Ci sono però due gruppi importanti”.

“Il comunicato su Ranieri – ha concluso – lo fanno pensando di rimanere alla Roma. Voi ancora non avete imparato gli americani come sono fatti, non hanno tanta pazienza. E poi c’è anche l’Everton che è un altro segnale. Queste sono notizie che arrivano da persone che poi mi hanno fatto fare lo scoop l’altro giorno”. Insomma, le voci non si fermano e vedremo come andrà a finire. Di certo la Roma, almeno per il momento, ha un nuovo allenatore che questo pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento. L’arrivo a Trigoria c’è stato questa mattina, mentre ieri Ranieri era arrivato a Fiumicino accolto da circa 200 tifosi della Roma.