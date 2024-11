Un altro grande ex dopo Ranieri: “Di corsa alla Roma”

Clamorosa la rivelazione che vorrebbe uno dei grandi ex del club giallorosso pronto a tornare alla base: c’è la calamita Ranieri

A volte ritornano. Mai come in questo periodo storico – soprattutto se si parla di Roma – questo assunto è da considerarsi non solo veritiero, ma più che mai attuale. A 5 anni e mezzo di distanza dall’ultima volta (anche in quella occasione, come del resto nella prima, il ‘testaccino‘ arrivò da subentrato) Claudio Ranieri si è messo a disposizione del club del suo cuore. Quello per il quale è tornato sulla sua decisione di non allenare più dopo il doppio miracolo ottenuto alla guida del Cagliari.

Il 73enne romano, passato definitivamente alla storia per il clamoroso titolo di Campione d’Inghilterra ottenuto col piccolo Leicester nel 2016, non è tornato per fare la comparsa. O per essere un burattino nelle mani dei Friedkin, di cui peraltro ha parlato benissimo nella sua prima conferenza stampa. L’allenatore, che ha già ottenuto di assumere il ruolo di consulente della proprietà una volta che sarà esaurito il ruolo da traghettatore, ha le idee chiare. E non intende scendere a compromessi.

Chissà cosa ne pensa, Sir Claudio, delle rivelazioni appena fatte dal figlio di uno dei personaggi che più hanno determinato il cammino del club giallorosso negli ultimi anni. L’annuncio è di quelli importanti. Da non prendere sottogamba. Qualcuno è già caduto dalla sedia leggendo la notizia.

Calamita Ranieri, il figlio di Sabatini non ha dubbi: “Mio padre verrebbe di corsa”

Intervenuto in diretta su TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, Santiago Sabatini, figlio dell’indimenticato Walter, prima consulente di mercato e poi Ds della Roma nel periodo 2011-2016, ha parlato dell’avvento di Ranieri sulla panchina della Roma. Ma lo ha fatto in termini ‘interessati’, legando cioè la presenza del mister ad un possibile clamoroso ritorno del mai banale dirigente negli uffici e sui campi di Trigoria.

“Se dovesse chiamare Ranieri mio padre non ci penserebbe nemmeno due volte e accetterebbe l’incarico. Il suo più grande sentimento ‘contro’ la Roma da quando è andato via, è stata la gelosia di non avere la Roma. Voleva esserci lui nel club, non voleva vedere gli altri fare gli errori. Voleva sbagliare lui. A papà ho detto che se ci fosse una piccola percentuale per un ritorno nel club giallorosso, deve mettersi in forma“, ha scherzato Santiago.

“Ho vissuto mio padre alla Roma quando ero piccolo. Ho sempre sperato di rivederlo nel suo ufficio. Lo vorrei vedere nella mia squadra, per come pensa, per come ragiona. Alla Roma era diventato una sorta di robot. Era il direttore sportivo del club, non era più Walter Sabatini. Non andava mai a dormire. Era solo ds della Roma“, ha concluso.