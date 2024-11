Risonanza magnetica per Dybala: c’è la data del rientro

Esami approfonditi per il fuoriclasse argentino in vista della ripresa del campionato: già fissata la data del rientro

I dubbi li ha sgomberati direttamente Claudio Ranieri, l’uomo della Provvidenza chiamato a risollevare le sorti di una stagione che definire disgraziata è dire poco. Il neo mister giallorosso, interrogato sulla gestione di Paulo Dybala già nella conferenza stampa di presentazione, è stato chiaro.

“Non mi interessa se Dybala ha clausole, faccio come mi pare, l’ho detto al Presidente“, le perentorie parole del 73enne testaccino, stuzzicato dai giornalisti dopo che il predecessore, Ivan Juric, aveva dato adito a qualche sospetto con la politica dell’eccessiva attenzione per le condizioni dell’argentino.

Non è un caso, tra l’altro, che proprio in quello che sarebbe stato l’ultimo match del croato sulla panchina della Roma, la Joya non era stato nemmeno convocato per dei misteriosi problemi fisici quasi negati dal diretto interessato.

Ad ogni modo, al di là dei naturali ‘sospetti’ su una presunta volontà della società di non arrivare al rinnovo automatico del fuoriclasse, Paulo qualche problemino lo ha. Abbiamo imparato a conoscere la precaria integrità fisica del giocatore, spesso alle prese con qualche fastidio di troppo.

Proprio nella mattinata di martedì, il fantasista si è sottoposto a dei controlli approfonditi in vista della ripresa delle operazioni, con la Roma impegnata nella quasi proibitiva trasferta di Napoli di domenica prossima.

Paulo Dybala, controlli completati: decisione presa

‘Dybala stamattina si è sottoposto ad una risonanza magnetica alla schiena e non solo: ha svolto tutti i test per il rientro in gruppo che avverrà tra oggi e domani‘, si legge nell’indiscrezione riportata dalle pagine de ‘IlRomanista‘, che ha fornito i dettagli sull’attuale situazione fisica del giocatore.

Semaforo verde dunque per la gara del ‘Maradona’ contro la capoclassifica del campionato. Resta solo da capire se Ranieri, per esigenze tattiche, si affiderà all’argentino dall’inizio o a gara in corso. Per quello che riguarda le scelte di formazione, infatti, tutto è in alto mare. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire le intenzioni del tecnico capitolino.