Tegola Roma, un infortunio dopo l’altro: esami immediati e nuovo stop

Non c’è pace per il club giallorosso, che fa i conti con una nuova serie di infortuni: stavolta si fermano in due

Nella settimana che si concluderà domenica pomeriggio con il debutto della ‘nuova’ Roma di Claudio Ranieri, impegnata sul difficile campo della capolista Napoli, lo staff medico del club capitolino ha accolto con soddisfazione i progressi di Alexis Saelemaekers, fermo dalla trasferta di Genova dopo la quale Daniele De Rossi fu esonerato, ma ha anche registrato i problemi di Paulo Dybala, che nella giornata di giovedì ha ancora svolto lavoro personalizzato.

Per il resto non si registrano particolari problemi di scelte per il tecnico testaccino, pronto a sorprendere tifosi ed addetti ai lavori con una Roma che potrebbe essere camaleontica. Non solo di partita in partita, ma anche a gara in corso, considerando l’abbondanza di cui dispone il mister quanto meno in alcune posizioni di campo (centrocampisti e trequartisti non mancano).

Non può dirsi altrettanto tranquillo Alessandro Spugna, l’allenatore della Roma Women, reduce dalla batosta – maturata negli ultimi 15′ di gara, proprio dopo aver cullato il sogno del clamoroso colpaccio – a casa del fortissimo Lione. Con una classifica di Serie A che vede le giallorosse ancora quarte e distanti 5 punti dalla Juve capolista, la situazione dell’infermeria preoccupa non poco.

Dopo il nuovo infortunio subìto da Alayah Pilgrim, che si è sfogata sui social per la sfortuna che sembra davvero avere un conto aperto con la bella e brava svizzera, la trasferta in terra francese ha lasciato altre scorie dal punto di vista fisico.

Roma Women, che tegola per mister Spugna

Come riportato da Giuseppe Mustica su X, dopo la gara di Champions contro le ragazze transalpine, l’attaccante francese Evelyne Viens ha accusato un fastidio al flessore sinistro e verrà valutata nei prossimi giorni. Quasi sicura l’assenza contro il Sassuolo nel prossimo match di campionato.

Per la danese Sanne Troelsgaard invece, nessuna frattura dopo il colpo alla mano (fasciata durante il match) rimediato sempre nella gara europea. Anche la sua di presenza per la partita contro la compagine neroverde resta però in dubbio.

Due nefaste notizie per il tecnico giallorosso, che sul fronte offensivo avrà delle scelte ridotte veramente all’osso.