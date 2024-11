Dal Milan alla Roma, prezzo fissato e nuovo assalto in Serie A

Dal Milan alla Roma, hanno già fissato il prezzo: nuovo assalto in Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato, la Serie A si prepara a vivere settimane di trattative intense, in cui le grandi squadre cercheranno di colmare le lacune emerse nella prima parte della stagione. Tra i club più attivi figurano Roma e Milan, entrambe reduci da mesi di alti e bassi e decise a rinforzare le rispettive rose per dare una svolta al campionato.

Se i giallorossi stanno cercando di ripartire dopo l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina, i rossoneri affrontano una situazione delicata, con il rinnovo di Theo Hernandez in stallo e dubbi sulle capacità di Paulo Fonseca di gestire lo spogliatoio. In questo contesto, entrambe le squadre hanno individuato nel mercato brasiliano una possibile soluzione, puntando su un giovane talento che ha attirato l’attenzione di diversi top club europei.

Il giocatore in questione è Lucas Piton, laterale sinistro distintosi per la sua capacità di unire solidità difensiva a un notevole contributo offensivo. Con un contratto fino al 2028 e numeri di rilievo – sei gol e sette assist in 48 presenze – il calciatore rappresenta una pedina strategica per chiunque voglia migliorare la fascia mancina. Il Vasco da Gama, suo club attuale, ha fissato una valutazione tra i 7,5 e i 10 milioni di euro.

Calciomercato Roma, per Piton non c’è solo il Milan: Fiorentina e Lazion su di lui

Dell’interesse da parte della Roma e delle ingerenze del Milan vi avevamo già parlato in esclusiva. L’acquisto di Piton rappresenta una priorità per rinforzare la fascia sinistra, una zona del campo rimasta scoperta dopo le difficoltà di alcuni giocatori e una gestione tecnica turbolenta. L’arrivo di Claudio Ranieri come nuovo allenatore ha dato nuova spinta ai giallorossi sul mercato, anche se il prezzo fissato dal Vasco potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco per le finanze del club.

Anche il Milan si muove con decisione, considerando Piton come una possibile alternativa a Theo Hernandez. Le trattative per il rinnovo del francese sono bloccate da tempo, e i rossoneri non escludono una cessione del giocatore già a gennaio. L’arrivo di Piton permetterebbe al Milan di assicurarsi un rinforzo giovane e di prospettiva.

La concorrenza però non si limita ai due club italiani: Fiorentina, Lazio, Porto e Zenit San Pietroburgo hanno tutti mostrato interesse per il laterale, aumentando la pressione sui dirigenti di Roma e Milan, come riferisce FussballEuropa.com. La scelta di Piton dipenderà sia dall’offerta economica sia dal progetto sportivo che gli verrà proposto.

In un mercato sempre più competitivo, la Roma non può permettersi di perdere terreno, ma la sfida con il Milan si preannuncia complessa. Per ora, i giallorossi sembrano intenzionati a fare sul serio, consapevoli che un acquisto come Piton potrebbe rappresentare una mossa strategica fondamentale per intervenire in una delle zone nevralgiche e critiche della squadra.