Addio Milan, se ne va in Premier League: cifre astronomiche

La big d’Europa fa sul serio per il titolarissimo di Paulo Fonseca: offerta da capogiro e addio. Lo aspettano in Premier

Già molto attivo sul fronte dei possibili arrivi a gennaio – il Milan deve colmare, intervenendo sul mercato – il gap che sta accusando nei confronti delle rivali italiane, il club rossonero deve nel contempo guardarsi dagli assalti che i top club europei stanno portando sui suoi big.

Appurato l’interesse del Barcellona per Rafael Leao, il cui rapporto col tecnico Fonseca si è ricomposto solo ultimamente, dopo tre panchine consecutive in campionato, altri giocatori sono finiti nel mirino delle grandi d’Europa. La lista, che comprende anche l’inquieto Theo Hernandez – che non ha ancora firmato il rinnovo di contratto – e Mike Maignan (le sirene inglesi sono sempre più assordanti), un altro giocatore è corteggiato in modo insistente da una delle più blasonate società d’Oltremanica.

Già positivo lo scorso anno, alla sua prima stagione nelle fila del Diavolo, il centrocampista quest’anno sembra aver cambiato passo. Protagonista recentemente di una serata da superstar nel mitico tempio del ‘Bernabeu’, il classe ’98 ha suscitato l’interesse perfino di Pep Guardiola, costantemente a caccia di un degno sostituto di Rodri, il metronomo del City che ha chiuso anzitempo la sua stagione dopo il grave infortunio al ginocchio. Gli ‘Sky Blues‘ non sono però gli unici, restando alle società inglesi, ad aver cerchiato in rosso il nome dell’ex Az Alkmaar.

Reijnders, spunta l’Arsenal: Arteta lo vuole a tutti i costi

Come riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, l’Arsenal di Mikel Arteta si starebbe facendo pericolosamente avanti per Tijjani Reijnders, uno degli eroi della magica notte rossonera a Madrid, nell’ultima sfida di Champions League dell’undici di Fonseca.

Titolare di un contratto col club rossonero in scadenza a giugno 2028, il centrocampista olandese sarebbe considerato un intoccabile dalla dirigenza rossonera. Le bellicose intenzioni dei Gunners però, che potrebbero mettere sul piatto oltre 40 milioni per strappare il calciatore al Milan già a gennaio, non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi milanisti.

La necessità di dare una sterzata alla stagione – l’Arsenal è arrivato alla sosta delle Nazionali con ben 9 lunghezze di distanza dal Liverpool capolista – impone delle decise scelte sul mercato. L’arrivo del giocatore oranje potrebbe rappresentare una delle svolte nella difficile annata del club londinese.