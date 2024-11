Roma, l’infortunio non dà tregua: non parte per la trasferta

In vista dell’imminente trasferta della squadra capitolina, non arrivano buone notizie dall’infermeria: l’attaccante non partirà con la squadra

Tutto pronto per l’esordio della nuova Roma di Claudio Ranieri, impegnata sul difficile campo del Napoli capolista. Reduce da un punto – ma ottenuto a San Siro contro l’Inter – nelle ultime due gare di campionato, la formazione partenopea attende al varco quella giallorossa con la necessità di fare bottino pieno per evitare di perdere la testa della classifica.

Le inseguitrici del club azzurro, infatti, ben 4 squadre, rincorrono ad un solo punto di distanza, con la Juve sesta a -2 dagli uomini di Antonio Conte. Dal canto suo la Roma, in piena crisi e relegata mestamente al dodicesimo posto in graduatoria, deve assolutamente andar via dal ‘Maradona’ con un risultato positivo, per scongiurare il rischio di essere risucchiata in una zona davvero pericolosa.

Per l’impegnativo match contro gli azzurri, Claudio Ranieri era ancora in attesa di sciogliere il nodo legato a Paulo Dybala, atteso da un provino che risulterà decisivo per stabilire la reale disponibilità dell’argentino per la gara.

Intanto, se il 73enne testaccino ‘piange’ per le condizioni del suo fuoriclasse, Alessandro Spugna, il suo omologo sulla panchina della Roma Women, non ride. Una delle migliori giocatrici della rosa giallorossa infatti, è ancora alle prese col fastidio al flessore sinistro rimediata nell’ultima trasferta europea contro il Lione.

Viens salta allenamento e trasferta: tegola per Spugna

Come puntualmente riportato da Giuseppe Mustica su X, l’attaccante canadese Evelyne Viens, una delle titolarissime dell’undici capitolino, non ha preso parte all’allenamento mattutino e salterà la trasferta di Sassuolo prevista per domani (calcio d’inizio alle ore 16 allo stadio ‘Enzo Ricci’). La nordamericana, su cui nel frattempo è arrivata anche la diagnosi ufficiale, non partirà nemmeno con la sua nazionale, impegnata nella prossima settimana.

Non si è allenata #Viens questa mattina. E non partirà nemmeno per rispondere alla convocazione in Nazionale. #AsRoma — Giuseppe Mustica (@MusticaG) November 23, 2024

‘Piccola lesione al flessore sinistro‘ per la devastante giocatrice 27enne, che non sarà a disposizione del tecnico per un periodo ancora da definire.