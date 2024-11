Step on foot a targhe alterne: paga sempre la Roma

Sta creando non poche polemiche la direzione arbitrale di Davide Massa nel match tra Napoli-Roma: due errori gravi pesano come un macigno

La Roma, al cospetto del Napoli, esce dal ‘Maradona‘ con zero punti e non pochi rimpianti, al netto di una sconfitta che magari ad inizio stagione si sarebbe anche potuta mettere in preventivo. Ma non ora. Non con questa situazione di classifica. La compagine partenopea, intendiamoci, non ha rubato nulla, ma sull’andamento del match pesano davvero tanto due errori arbitrali passati un po’ in sordina rispetto alle abitudini polemiche di tecnici e commentatori TV.

Romelu Lukaku, proprio lui, il grande ex, il match-winner della sfida, non avrebbe dovuto finire il primo tempo. Già perché il belga, autore di due interventi scomposti – il primo ai danni di Celik, il secondo in ritardo sul portiere Svilar, avrebbe meritato il giallo in ambo le occasioni. E quindi, di conseguenza, avrebbe potuto e dovuto essere espulso.

Brutta gestione dei cartellini da parte di #Massa nel primo tempo di #NapoliRoma: questi i provvedimenti mancanti Lukaku 🟨

Celik🟨

Lukaku 🟨🟥

Cristante 🟨 pic.twitter.com/nurfCd1YJX — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) November 24, 2024

L’amarezza è tanta e si acuisce al pensiero di ciò che accadde lo scorso anno nella gara contro la Fiorentina, quando l’allora attaccante giallorosso fu espulso per un intervento simile a quello di cui si è reso autore contro il terzino turco a Napoli. I commenti dei sempre attenti internauti su X non perdonano.

Lukaku, due pesi e due misure: ci va di mezzo la Roma

Dopo la sopracitata analisi del’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che ha evidenziato gli errori del direttore di gara, parecchi tifosi romanisti e non solo si sono scatenati su X per criticare la diversa gestione di due situazioni identiche. Chiaro il riferimento a ciò che accadde contro i toscani lo scorso anno.

#NapoliRoma viene decisa da #Lukaku, che però andava espulso nel primo tempo, per lo stesso fallo che l’anno scorso gli costò il rosso contro la #Fiorentina, da giocatore dell’@OfficialASRoma . Certamente #Conte non farà fatica ad ammettere l’errore arbitrale a favore. @SerieA https://t.co/QuBip1q82E — Interismo e contraddizione (@LucaCianca5) November 24, 2024

Che poi con la fiorentina l’anno scorso a Lukaku avevano dato rosso per un fallo simile su Kouamé — 🇮🇪🇨🇮 Out of context Stocazzo 🇭🇺🇮🇷 (@fef88) November 24, 2024

Lukaku per un fallo simile l’anno scorso prese rosso diretto contro la Fiorentina #NapoliRoma — Leønardø® (@leosantacrux) November 24, 2024

Stasera nessun problema con l’arbitro e la gestione del VAR sugli interventi di Lukaku vero? — ⭐Gennaro C.⭐ (@CrashNC88) November 24, 2024