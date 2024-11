La Juve corre ai ripari: doppio ruolo e colpo giallorosso

Riaperta la caccia al gioiello giallorosso: il club bianconero deve battere l’agguerrita concorrenza italiana e straniera

Nel calcio moderno, quello che sta lentamente ma inevitabilmente trasformando i difensori – anche quelli centrali, una volta deputati alla sola marcatura del centravanti avversario – i primi registi arretrati della squadra, la duttilità è una dote preziosa. Così come lo è la capacità di spaccare in due le partite grazie all’abilità nel dribbling e ad una caratteristica che sempre più si sta perdendo: il saltare l’uomo.

I duelli individuali, per quanto in calo nelle logiche di un calcio ragionato, fatto di possesso e solo successivamente di improvvise verticalizzazioni, sono un’arma importante a disposizione dei club che possono vantare, tra le proprie fila, profili in grado di ingaggiare degli uno-contro-uno letali. Spesso decisivi nell’economia di una singola gara o di un intero campionato.

Normale quindi che i migliori interpreti di queste peculiarità tecnico-agonistiche diventino giocoforza dei pezzi pregiati sul mercato. Lo è sicuramente, e non da oggi, un classe 2004 al quale il club giallorosso si sta letteralmente aggrappando per uscire dalle sabbie mobili della zona calda della classifica.

Un profilo caldo, anzi caldissimo, per il quale la dirigenza ha già rifiutato i 15 milioni che alcuni top club italiani ed europei (con la Juve in prima fila) erano disposti a versare la scorsa estate. Il rinnovo di contratto firmato poco più di un mese fa, che ha legato il calciatore al club fino al 2029, non sta fermando la volontà di Cristiano Giuntoli di portare lo stesso alla Continassa.

Tutti pazzi per Dorgu: asta internazionale per il danese

Match-winner del difficile match giocato al ‘Penzo‘ di Venezia, dove il suo Lecce ha subìto quasi tutta la partita l’offensiva dei lagunari salvo poi colpire in contropiede col suo gioiello, Patrick Dorgu ha fatto un’ottima figura al cospetto degli osservatori della ‘Vecchia Signora’ accorsi appositamente in Veneto per vederlo all’opera.

Schierato esterno alto a destra – in stagione il giocatore di origini nigeriane ha fatto anche il laterale sinistro basso – Dorgu ha sfruttato una delle poche ripartenze della squadra salentina realizzando un gol pesantissimo. L’esordio di Giampaolo è stato così bagnato da una vittoria di importanza capitale.

Nemmeno a dirlo, l’ottima prestazione del calciatore ha convinto ancor di più la dirigenza della Juventus a sferrare un deciso attacco sul ragazzo già nel mercato di gennaio. La concorrenza però è davvero agguerrita. Come riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport‘, oltre a Milan e Napoli ci sono anche Chelsea e Tottenham sul giocatore. Una lotta dura, che il dirigente bianconero è però intenzionato a vincere.