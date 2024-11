Accordo ‘stellare’ per Juve e Roma: conferma definitiva

Diverse nel rendimento e in campo e nel loro cammino stagionale, Roma e Juve condividono una comune appartenenza: arriva la conferma

Una, la blasonata squadra con la maglia a strisce bianconere, è a stretto contatto con le prime in campionato, ed in piena corsa per un posto tra le ‘magnifiche 8’ della ‘Phase League’ della Champions. L’altra, la squadra giallorossa, è tormentata da una avvio di stagione da incubo, che finora ha regalato solo amarezze ed una situazione di classifica a dir poco preoccupante. Tanto se guardiamo alla Serie A, quanto se ci affacciamo all’Europa, negli ultimi anni terreno di conquista del club capitolino.

Ma cos’hanno in comune le due rivali storiche degli anni ’80, quelle che per un buon quinquennio si sono date battaglia, anche in campo politico, e che negli ultimi anni non hanno raccolto che le briciole? Ovviamente sarebbe facile dire che il punto di congiunzione tra le due società sia Paulo Dybala, il fuoriclasse argentino passato proprio dai bianconeri alla Roma a parametro zero nell’estate del 2022.

Una volta avversarie acerrime anche sul mercato – i più anziani non potranno mai dimenticare il triplo passaggio di Capello, Spinosi e Landini alla ‘Vecchia Signora’ sul finire degli anni ’60 – oggi Roma e Juve sono in ottimi rapporti diplomatici. Forse perché, sostengono i maligni, non sono dirette protagoniste di duelli per un obiettivo comune. Eppure c’è qualcosa che anche in questo preciso momento storico lega le due società in una partnership comune. La conferma ufficiale è arrivata proprio in data odierna.

Roma e Juve nell’élite del calcio europeo: c’è l’annuncio

Il portale ‘FootyHeadlines‘, attraverso il suo profilo X, ha confermato un’indiscrezione già circolante da qualche tempo. Certamente un’ottima notizia per i due sodalizi, che condividono così uno status di grande prestigio con altri big d’Europa.

Giallorossi e bianconeri entreranno infatti a far parte, dalla prossima stagione, della ristretta cerchia degli ‘Élite Teams‘ sponsorizzati da Adidas, il gigante tedesco che già fornisce le divise di gioco ai ragazzi di Claudio Ranieri e Thiago Motta.

✅ Confirmed Adidas 25-26 Elite Teams pic.twitter.com/i1W8Fn281j — Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 28, 2024

Real Madrid, Bayern Monaco, Newcastle, Celtic, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Manchester United. Queste le big d’Europa che faranno compagnia a Roma e Juve nella lusinghiera denominazione che lo sponsor tecnico ha pensato per loro. Da non sottovalutare, e forse questo è l’aspetto economicamente più rilevante, che l’appartenenza a questo prestigioso club dovrebbe portare in dote anche una maggiore visibilità – e quindi introiti aumentati – nel campo del marketing e della pubblicità.