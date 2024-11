Dybala è già un ricordo: il club gli ha detto addio

Sempre molto attuali le voci che vorrebbero la Joya giallorossa al passo d’addio già a gennaio: ci sono nuove rivelazioni

Disponibile, compromesso fisicamente, desideroso di andar via, ‘malato immaginario‘, come lo ha definito qualcuno. Ma pur sempre un campione. Forse l’unico vero fuoriclasse di tutta la rosa giallorossa. L’uomo dal quale bisognerebbe partire per costruire, con mesi e mesi di ritardo, una nuova stagione.

Per provare ad agganciare, in qualche modo, il treno europeo. Fosse anche quello che ha gli scompartimenti più economici, quelli che su cui la Roma si è comunque adagiata con successo nel maggio del 2022, quando José Mourinho ha alzato al cielo la Conference League.

Insomma, che Paulo Dybala e la sua intricata situazione contrattuale, siano uno dei problemi che affligge il club capitolino in questo delicato periodo storico, la dice lunga sulle difficoltà di un’annata davvero buia. Una stagione che attende di essere illuminata dalla classe dell’argentino. Un giocatore che però negli ultimi tempi è stato accostato a fin troppi club in vista di una possibile e clamorosa partenza anticipata a gennaio.

Prima le sirene turche, poi il ritorno di fiamma di quelle arabe e infine, per bocca della moglie Oriana Sabatini, perfino il richiamo di uno dei club più blasonati al mondo: il Boca Juniors. Dove la Joya approderebbe insieme al connazionale, e compagno di squadra alla Roma, Leandro Paredes.

Tutto fatto, ordunque, per il ritorno in Argentina del fantasista campione del mondo? Non proprio. Nonostante le rivelazioni di Oriana abbiano scaldato non poco i cuori dei tifosi Xeneizes, ci sarebbero delle difficoltà nel portare a termine l’operazione nelle prossime settimane. Quelle che apriranno l’anno solare 2025.

Dybala, brusco dietrofront: i dubbi del Boca Juniors

Il portale Tyc Sports ha fatto il punto della situazione relativamente al possibile doppio acquisto da parte della società argentina dei due ex juventini. Lo scenario, come avrete capito, non è affatto definito.

Il giornalista di TNT Matías Bustos Milla, oltre a ribadire che esiste ancora un forte interesse per il giocatore da parte dell’Al-Qadsiah, che aveva Dybala in mano nello scorso agosto, e dell’Al Hilal, sottolinea le difficoltà del club sudamericano nel pensare di poter arrivare al doppio colpo a stretto giro di posta.

“Le dichiarazioni di Oriana hanno fatto molto rumore nelle viscere della dirigenza Xeneize, anche se non lo vedono come arrivo fattibile a breve termine. La rivelazione ha suscitato grande scalpore ma tutti sono consapevoli che, al di là del sogno che vorrebbe dire avere due campioni del mondo tra le proprie fila, questo è molto difficile che si realizzi nel breve periodo. Almeno sanno che non potranno realizzarlo all’inizio del prossimo anno“, ha sentenziato nelle parole riportate da Tyc Sports.