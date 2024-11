Firma ufficiale e via libera Roma: la nuova freccia arriva subito

Firma ufficiale e via libera Roma: a gennaio i giallorossi sanno già dove intervenire. E dopo l’annuncio di ieri il compito è assai più semplice

Poco più di un mese, poi il calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti e la Roma sa già dove dover intervenire sul mercato. Intanto, a Ranieri, serve un esterno destro difensivo, visto che c’è un buco che di certo non può essere coperte né da Saud e né da Sangaré. Poi, nel caso, l’attenzione di Ghisolfi si potrebbe pure spostare su un attaccante vice Dovbyk.

Ma l’esigenza maggiore è quella di prendere un terzino destro. Il solo Celik non può reggere l’urto di un intero campionato e di almeno altre 4 partite europee contando quella di stasera. Per cercare di raggiungere degli obiettivi – anche se la stagione sembra purtroppo già bella che andata – è evidente che servano dei rinforzi di spessore. E uno di questi, a destra, sarebbe già stato trovato.

Calciomercato Roma, occhi su Rensch

Così come noi di Asromalive.it, in esclusiva, vi avevamo riportato un po’ di tempo fa, arrivano conferme su un interesse giallorosso nei confronti di Devyne Rensch, esterno destro dell’Ajax in scadenza di contratto che potrebbe salutare a gennaio. Secondo giallorossi.net il giocatore, che è valutato dagli olandesi 10milioni di euro, vista la possibilità di addio a zero potrebbe essere svenduto a metà prezzo. Un colpo in saldo.

La Roma lo segue da tempo, e su di lui c’era anche un forte interesse dell’Inter: a 21 anni, e avendo già maturato un certo tipo di esperienza nel calcio europeo, è sicuro che faceva gola anche a Beppe Marotta. Ma proprio l’annuncio ufficiale del rinnovo contrattuale di Dumfries – nuova scadenza 2028 – dà praticamente il via libera alla Roma sulla questione. Sì, i nerazzurri ci avrebbero pensato nel caso del mancato rinnovo dell’olandese che però ha messo nero su bianco e quindi ha tolto ogni dubbio. Il Milan e il Napoli, altre due squadre accostate al giocatore, al momento sarebbero leggermente indietro.