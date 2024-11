Plusvalenza record per l’Inter: Marotta l’ha fatto di nuovo

Scenario interessante per l’Inter, che potrebbe capitalizzare dalla cessione di un giocatore in grande ascesa: altro capolavoro di Marotta

Arrivato a Milano con lo status di giocatore giovane, con ancora molto da imparare, e che avrebbe faticato – come del resto ha fatto nei primi tempi – a trovare spazio nella collaudata fase difensiva approntata da Simone Inzaghi, il giocatore ha bruciato le tappe. Complice anche un inevitabile turnover legato ai tanti impegni dei nerazzurri nella passata stagione, il classe 2000 – che proprio oggi 29 novembre compie gli anni – ha atteso pazientemente il suo turno.

900′ in campo in campionato nella passata stagione, impreziosita dallo splendido gol in quel di Bologna con l’assist fornito dal ‘braccetto’ opposto nello schieramento a tre dell’Inter, Yann Bisseck è già da considerare uno dei tanti capolavori di mercato dell’abile Marotta. Arrivato dall’Aarhus nell’estate del 2023 per soli 7,20 milioni di euro, il tedesco di chiare origini camerunensi ha più che triplicato il suo valore di mercato.

Lo strapotere fisico, unito ad una disciplina tattica che migliora di gara in gara, hanno consentito al calciatore di diventare appetito ed appetibile da molti club tedeschi e non solo. L’impiego in campo poi, già di gran lunga superiore a quello della passata stagione, è destinato ad aumentare sia per il doppio stop di Francesco Acerbi che per il recentissimo infortunio di Benjamin Pavard.

Nelle prossime settimane Bisseck sarà indiscutibilmente un titolare della difesa nerazzurra: ora il rischio – o l’opportunità, a seconda di come la si voglia leggere – è che i top club europei si facciano avanti con la Beneamata con un’offerta importante.

Bisseck, si muove il Bayern: il dubbio di Marotta

Per la verità, uno dei club più blasonati al mondo, che risponde al nome di Bayern Monaco, si starebbe già muovendo per riportare l’ex Colonia a casa. Dalle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport‘ si fa menzione di un corteggiamento che dovrebbe culminare con un’offerta da mettere sul tavolo nel prossimo luglio.

L’abile dirigente meneghino, stretto dal dubbio se incassare una cifra importante dalla cessione del giocatore, mettendo a bilancio una plusvalenza record, o resistere per imperniare su Bisseck la futura difesa dell’Inter, riflette. Sebbene non arrivato a costo zero, il difensore potrebbe garantire un’entrata record nelle casse del club meneghino. Una tentazione che potrebbe essere cavalcata dall’ex Ds della Juve, pronto in ogni caso a scovare altri giovani talenti da far crescere nelle sapienti mani di Simone Inzaghi.