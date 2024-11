Addio Theo Hernandez: il Milan sa già tutto

Ancora nubi minacciose sul futuro del laterale francese: il top club europeo fa sul serio già nel mercato di gennaio

Altalenante. Discontinuo. Bizzoso. Come mai negli ultimi anni gli era capitato di essere, pur essendo arrivato a Milano – nell’ormai calcisticamente lontano 2019 – con la fama di ‘Bad boy’. La stessa etichetta che gli avevano affibbiato a Madrid, sponda Real, da cui era stato lasciato andar via perché ritenuto non in grado di rispondere alle alte esigenze del blasonato club spagnolo.

Dato che però il calcio, come la vita, è fatto di corsi e ricorsi storici, ecco che il passato di Theo Hernandez si riaffaccia all’orizzonte. Ma non per un ritorno nella capitale spagnola, al netto di indiscrezioni che lo vorrebbero tra i preferiti di Carlo Ancelotti nel ruolo di esterno sinistro. La ‘Casa Blanca‘ potrebbe giocare un ruolo nel futuro del laterale francese diciamo indirettamente, attraverso una contingente operazione di mercato che potrebbe liberare lo stantuffo rossonero verso una destinazione non del tutto sorprendente, visti i sondaggi esplorativi già portati avanti nella scorsa estate. Ma andiamo con ordine.

Ancelotti ‘libera’ Theo verso Monaco: addio Milan

Il portale iberico ‘Fichajes.net’, forse tra i primi a lanciare l’idea di un ritorno del 27enne transalpino a Madrid, ha svelato le nuove idee di mercato del club merengue. Finalmente, dopo un corteggiamento durato mesi, il presidentissimo Florentino Perez starebbe mettendo le mani su Alphonso Davies, il canadese del Bayern Monaco in scadenza di contratto a giugno 2025 e prossimo a diventare uno dei free agent più appetibili sul mercato.

Le discutibili prestazioni di Ferland Mendy, e la contestuale impossibilità di dirottare sulla sinistra David Alaba e Dani Carvajal, entrambi infortunati, col secondo che ha praticamente chiuso anzitempo la sua stagione, obbligano il tecnico di Reggiolo a correre ai ripari. Ecco che allora il club spagnolo, complice l’avvicinarsi della deadline contrattuale del nordamericano, ha rotto gli indugi: Davies si trasferirà a Madrid nella finestra invernale di scambi.

Pur avendo una rosa di tutto rispetto, con alternative valide in ogni ruolo, il Bayern Monaco deve pur colmare la lacuna lasciata dall’addio del mancino di origini liberiane. Il profilo di Theo Hernandez risponderebbe perfettamente alle esigenze del tecnico Kompany, entusiasta di poter contare su un calciatore che, per caratteristiche e corsa, è in grado di non far rimpiangere Davies.

Paulo Fonseca, che pure ha avuto i suoi dissidi col francese, mastica amaro. Il sempre più probabile addio del Capitano rossonero – la fascia è stata ereditata da Davide Calabria, finito ai margini nelle rotazioni del portoghese – mette nei guai il tecnico lusitano.