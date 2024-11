Calciomercato Roma, doppio colpo in Serie A: pronti all’uso per Ranieri

Si avvicina a grandi passi il mercato di gennaio, e il club giallorosso cerca rinforzi utili alle esigenze del suo allenatore: ecco due profili interessanti

Archiviato senza troppo successo l’esperimento della difesa a 4 – mister Ranieri ha virato verso lo schieramento difensivo a 3 già nell’intervallo della gara di Napoli – la Roma ha dato segnali di ripresa in quel di Londra. Ottima la reazione della squadra, per nulla rassegnata ad un destino che sembrava avverso tra miracoli del portiere avversari, gol annullati per fuorigioco millimetrici, traverse e quant’altro.

Una gara gagliarda, quella messa in campo dai giallorossi al cospetto del Tottenham. A cui ora dovrà seguire necessariamente una prestazione almeno di pari livello in vista del difficile impegno contro l’inarrestabile Atalanta. Che scenderà all’Olimpico intenzionata a proseguire nella sua straordinaria striscia di vittorie.

Guardando al futuro che, tradotto, significa la finestra di mercato di gennaio, la Roma deve risolvere alcuni nodi legati alla sua rosa. Le situazioni Zalewski, Paredes e Dybala, alle quali negli ultimi giorni si sono aggiunte anche quelle legate a Lorenzo Pellegrini e perfino a Bryan Cristante, cercato in Inghilterra, lasciano presagire una mini rivoluzione in atto.

Il roster, del resto, risente ancora delle scelte fatte da Ghisolfi in estate, con giocatori presi in vista di un percorso tecnico-tattico da fare con un allenatore poi silurato a sorpresa ancor prima di poter mettere in campo alcuni nuovi arrivati.

Fondamentalmente non c’è un settore di campo in cui la Roma non possa o non debba intervenire nella sessione invernale di scambi. Già perché anche dove c’è abbondanza numerica, alcuni profili non sembrano adattarsi alla perfezione ai dettami tattici di mister Ranieri. Urgono interventi, dunque. E sono ben accetti anche i suggerimenti provenienti dagli addetti ai lavori.

Doppio colpo dalle matricole, Ranieri pesca in Serie A

Nel suo editoriale per ‘Repubblica’, riportato da ‘Webtuttoilcalcio.com‘, il giornalista Paolo Condò ha stilato una sorta di lista delle priorità di mercato per i top club della Serie A. C’è spazio anche, come avrebbe detto il compianto Maurizio Costanzo, per i ‘consigli per gli acquisti‘ che l’ospite fisso di Sky Sport ha pensato per le esigenze del club giallorosso.

“Con la fame di esterni che ha, Dorgu del Lecce e Fadera del Como sarebbero addizioni di rapido impatto“, ha sentenziato Condò. Per quello che riguarda il danese di origini nigeriane dei salentini, Ghisolfi deve fare i conti con una concorrenza che si fa sempre più agguerrita. Già nel mirino della Roma dalla scorsa estate, il classe 2004, impiegabile tanto come esterno basso quanto come ala avanzata, piace da matti a Milan e Napoli. Per non parlare della Juve, che ci aveva già provato ad agosto.

Forse più facile arrivare ad Alieu Fadera, gambiano classe 2001 in forza al Como, e già pedina importante del fronte offensivo del club lariano. Con un valore di mercato pari a 5 milioni – Fabregas però difficilmente lo lascerà andar via per meno di 10 – l’africano può rappresentare un innesto utile alle esigenze dei capitolini.