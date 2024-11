Scambio o firma gratis, Mourinho e Roma: destini incrociati | ASRL

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e l’ex allenatore giallorosso potrebbe essere decisivo per le mosse del club capitolino

La convincente prestazione di Londra contro il Tottenham ha ridonato un po’ di entusiasmo ad un ambiente logorato dagli ultimi disastrosi tre mesi giallorossi. Il pari ottenuto in Inghilterra rappresenta, tuttavia, solamente un primo e piccolo passo di una ripida salita che deve portare la Roma lontana dalla zona retrocessione. Grazie alla vittoria di ieri contro il Verona, infatti, il Cagliari ha raggiunto i giallorossi a quota 14 punti, facendoci svicolare al tredicesimo posto in classifica. Una deriva a dir poco allarmante, cui Claudio Ranieri proverà a porre un freno già nella difficilissima sfida di lunedì contro l’Atalanta.

Le vicende di campo non sono tuttavia l’unica preoccupazione che attanaglia club e tifosi giallorossi. Nonostante le cifre spese in estate, infatti, la rosa appare ancora lacunosa, sia in difesa, che in attacco. Contro gli Spurs, Artem Dovbyk ha iniziato a mostrare in maniera preoccupante i segni della stanchezza di chi è stato costretto a giocare quasi tutte le partite, complice l’assenza di un attaccante di scorta che sia in grado di non farlo rimpiangere. L’altro tallone d’Achille è ormai da anni rappresentato dagli esterni destri, con Zeki Celik e Saud Abdulhamid che non offrono garanzie a lungo raggio.

Calciomercato Roma, occasione in casa Mourinho

In vista dell’ormai imminente calciomercato di gennaio sono senza dubbio queste le priorità di Florent Ghisolfi e del suo staff. Sul taccuino ci sono già diversi nomi e nelle ultime settimane giungono sempre più conferme sull’interessamento per Devyne Rensch, anticipato dalla nostra redazione. In scadenza il 30 giugno del 2025, il 21enne olandese piaceva anche all’Inter nel caso in cui Denzel Dumfries non avesse rinnovato, ma l’uscita dalla corsa dei nerazzurri non rappresenta un via libera totale. Sule tracce del calciatore ci sono, infatti, anche Milan, Napoli e diversi club fi Premier.

Ecco perché in casa giallorossa si stanno studiando anche piste alternative. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, nei giorni scorsi sulla scrivania di Ghisolfi è arrivato anche il dossier di Bright Osayi-Samuel. In trattativa con il Fenerbahçe per il prolungamento, il 26enne nigeriano, ma con passaporto inglese e dunque equiparabile ad un comunitario, non ha ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo e il suo nome è stato segnalato a Trigoria da alcuni intermediari. Il calciatore piace anche a Barcellona, Brentford, Nizza e Rennes.

La Roma non ha ancora preso una decisione definitiva su questo profilo, ma qualora dovesse decidere di affondare il colpo, potrebbe provare a sfruttare la carta Nicola Zalewski per impostare uno scambio, visto che l’esterno giallorosso è stato seguito dal club di José Mourinho nelle scorse settimane.