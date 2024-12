Chiesa di nuovo in Serie A: il verdetto sposta gli equilibri di bilancio

Altra novità nella telenovela che dovrebbe concludersi col ritorno di Federico Chiesa in Serie A: una big si tira fuori dalla corsa

Un singolo minuto, più recupero, nel match che ha inaugurato la campagna europea di Milan e LIverpool nella rinnovata Champions League. 18 minuti contro il Bournemouth a settembre in campionato e 59 contro il West Ham in Coppa di Lega. Poi, la sparizione dalle rotazioni di Arne Slot, complice anche il riacutizzarsi di vecchi fastidi, che qualche maligno attribuisce ai troppo elevati ritmi del calcio inglese per il fisico del figlio d’arte.

Si riduce a questo il magro bilancio di Federico Chiesa nella sua controversa esperienza in quel di Liverpool. Un bottino solo arricchito da un assist e un palo preso in una delle pochissime apparizioni con la maglia dei Reds. Inevitabili, dopo le prime parole al miele pronunciate dall’ex tecnico del Feyenoord sul giocatore, le speculazioni di mercato attorno allo stesso.

La prestigiosa concorrenza nel reparto d’attacco della big inglese – che sta letteralmente volando sia in campionato che in Champions – non ha certo aiutato il figlio d’arte. Che in ogni caso si è messo involontariamente fuori gioco da solo, almeno in talune occasioni, a causa di condizioni fisiche non certo eccelse.

In Italia, nemmeno a dirlo, Chiesa ha ancora tanti estimatori. Dalla Roma all’Inter passando per il Napoli, accostato all’ex Viola nelle ultime ore, il campione d’Europa con l’Italia nel 2021 medita il grande ritorno. L’ultima indiscrezione gli ha però chiuso di fatto una delle porte

Chiesa, altolà di Conte: il tecnico non partecipa all’asta

Il quotidiano ‘Il Mattino‘ ha fatto il punto della situazione sui possibili obiettivi di gennaio del club azzurro, trovatosi – più o meno sorprendentemente – a lottare con ottime credenziali per il titolo.

Tra i nomi accostati ai partenopei c’è anche quello dello stesso Chiesa. Una suggestione che però, quando c’è di mezzo De Laurentiis, potrebbe presto trasformarsi in trattativa vera e propria. Il Napoli poi, rispetto alle rivali italiane, ha un margine di manovra, dal punto di vista degli investimenti, maggiore.

Il problema risiede però nella sostanziale impossibilità della società campana di alzare il monte ingaggi – attualmente fermo a 85 milioni annui complessivi – senza prima avere la certezza di tornare in Champions League. Conte lo sa, e si sarebbe rassegnato ad uscire di scena dalla corsa al calciatore ancor prima di indossare la pettorina del partecipante. Un’ottima notizia, in tutto ciò, per la Roma, che resta vigile sulla possibilità di ingaggiare in prestito il suo vecchio obiettivo di mercato.