Colpo rossonero, gongola anche la Roma: 25 milioni sul piatto

L’indiscrezione di mercato cambia lo scenario in casa Roma: l’offerta da 25 milioni può far vacillare il club rossonero

Tempo di calciomercato, oltre che di urgenze di campo, per tutti i club impegnati nel rush finale di un 2024 che non è certo stato avaro di sorprese. In negativo e in positivo, ovviamente. Relativamente al solo campionato italiano, la stagione in corso sta confermando la crescita impetuosa di ambiziosi club come Fiorentina ed Atalanta – i bergamaschi peraltro si sono già fregiati di un alloro europeo la scorsa stagione – ma anche le difficoltà di una Roma che, dopo aver fallito l’assalto Champions lo scorso anno, è partita col freno a mano tirato (per usare un eufemismo) anche nell’annata iniziata ad agosto.

L’imminente mercato di gennaio sarà l’occasione, tanto per il club giallorosso quanto per le rivali in Serie A, di assestare quei colpi in grado di migliorare la qualità complessiva della rosa. A tal proposito, proprio recentemente, lo stesso Ds dei capitolini Ghisolfi ha confermato il suo impegno per rafforzare la squadra nella finestra invernale di scambi.

Un aiuto per le manovre in entrata della Roma potrebbe però arrivare, un po’ a sorpresa, dall’Inghilterra. Un ex giocatore giallorosso, che ha vestito senza troppo successo la maglia del club della capitale dal 2018 all’ottobre del 2020, sta facendo sfracelli Oltremanica. L’accordo con cui il figlio d’arte è stato ceduto al Bournemouth per poco più di 10 milioni nell’estate del 2023 prevdeva infatti una percentuale del 5% sulla futura rivendita del calciatore. Il momento di passare all’incasso pare ora essere arrivato, grazie alla complicità di una società spagnola.

Kluivert in Spagna, la Roma riscuote la sua percentuale

Autore di una storica tripletta dal dischetto nella recente vittoria dei rossoneri d’Inghilterra contro il Wolverhampton nelll’ultima giornata di Premier League, Justin Kluivert è finito nel mirino del Villarreal.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il ‘Sottomarino giallo’ non sarebbe rimasto indifferente di fronte alle performances del 25enne, peer il quale la dirigenza vorrebbe mettere sul piatto un’offerta di almeno 15 milioni.

La risposta del Bournemouth non si è fatta attendere: 25 milioni è la valutazione data oggi all’attaccante, già autore di 5 gol e 2 assist nelle 13 apparizioni in campionato con la maglia dei ‘Cherries‘.

L’affare, dicono i bene informati, potrebbe in ogni caso chiudersi con successo, nonostante la distanza attualmente ampia tra domanda ed offerta. Ghisolfi gongola: 1,25 milioni di euro è quanto incasserebbe il club giallorosso se il trasferimento del figlio di Patrick si concludesse secondo quanto proposto dagl inglesi.