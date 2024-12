Il big getta la spugna: salta Roma-Atalanta

Alla vigilia dell’importante sfida dell’Olimpico tra Roma e Atalanta, arriva la conferma ufficiale: non recupera per la gara

Manca sempre meno all’attesa partita dello Stadio Olimpico tra Roma e Atalanta, in programma alle 20:45 di lunedì sera. I giallorossi, reduci dalla bella prestazione di Londra, sono chiamati alla difficile impresa di fermare la lanciatissima formazione orobica, che viene da 7 vittorie consecutive in campionato.

Giocando dopo le rivali nella corsa scudetto – l’Atalanta è seconda, in compagnia di Inter, Fiorentina e Lazio, e ad un solo punto dal Napoli capolista alla vigilia prima delle gare della 14esima giornata – la temibile formazione di Gian Piero Gasperini verrà nella Capitale per fare bottino pieno. Un impegno comunque non facile per i nerazzurri, che dovranno fare a meno di un’importante pedina. Il calciatore non ha recuperato dall’infortunio.

Roma-Atalanta, l’ex non ce le fa: assenza UFFICIALE

Già ai box da tre settimane per una lesione al soleo, l’ex giallorosso Davide Zappacosta ha alzato bandiera bianca. A dare conferma del forfait dell’esterno ci ha pensato ‘L’Eco di Bergamo’ con un’ultim’ora uscita nella tarda mattinata di sabato.

Successivamente lo stesso club bergamasco ha confermato l’assenza dell’ex giocatore del Chelsea, che non figura nella lista dei convocati per Roma. Al posto dell’esperto esterno a tutta fascia è comunque pronto Raoul Bellanova, già protagonista di una grande nel giocattolo quasi perfetto messo in moto, anche quest’anno, dal tecnico Gasperini.