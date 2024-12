Odissea infinita, UFFICIALE: salta Roma-Atalanta

Dal centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ ecco gli aggiornamenti sui giocatori della Roma a disposizione per il match con l’Atalanta

‘Uno a uno e palla al centro’, si potrebbe dire se non fosse che questo non è il risultato in corso di Roma-Atalanta, uno dei due big match in programma per la quattordicesima giornata di campionato in Serie A, ma solo il resoconto dell’allenamento di rifinitura che le due squadre hanno svolto nei rispettivi centri sportivi.

Se i bergamaschi dovranno rinunciare ancora a Davide Zappacosta – la lesione al soleo sta tenendo out l’ex Roma e Chelsea da ormai tre settimane – i giallorossi ‘rispondono’ con un’altra defezione. Quella di un calciatore che le ha provate tutte per essere a disposizione di Claudio Ranieri, ma il problema muscolare non è stato ancora riassorbito dall’esperto difensore.

La lista dei convocati per la gara dell’Olimpico di lunedì 2 dicembre parla chiaro: l’ex Atletico Madrid non sarà della partita.

Roma-Atalanta, le convocazioni di Ranieri: Hermoso out

Come riportato da Gianluca di Marzio nel suo intervento su Sky Sport, gli uomini di Claudio Ranieri hanno svolto l’allenamento di rifinitura in mattinata al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini‘ di Trigoria: Paulo Dybala ed Eldor Shomurodov hanno lavorato con il resto del gruppo mentre Mario Hermoso non ha ancora recuperato e salterà la sfida contro i bergamaschi.

A confermare l’indiscrezione del giornalista è poi arrivato, a stretto giro di posta, il tweet ufficiale del club giallorosso. Nella lista dei convocati è assente proprio il difensore arrivato a parametro zero l’ultimo giorno dello scorso mercato estivo.