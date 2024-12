Salah ritorna in Serie A: si accende la sfida Scudetto

La clamorosa voce di mercato riaccende la già bollente sfida scudetto tra le due grandi rivali: sul piatto c’è il campione egiziano

Negli ultimi anni il numero e la qualità dei profili che si affacciano al mercato di gennaio dell’anno nuovo in una situazione contrattuale prossima a finire – ovvero con l’accordo in scadenza e lontano da un accordo di rinnovo – è cresciuto esponenzialmente. Da Jonathan David ad Alphonso Davies passando per Jonathan Tah e, udite udite, finendo con Mohamed Salah, le potenziali occasioni per un prestigioso colpo gratis a fine anno – o per un’offensiva a prezzi ridotti a gennaio – si sprecano.

Negli ultimi giorni hanno destato scalpore le dichiarazioni del fuoriclasse egiziano – uno dei grandi rimpianti della storia recente della Roma – che ha ammesso di esser deluso per non aver ricevuto ancora alcuna proposta di rinnovo da parte della dirigenza inglese. E dire che anche in questa stagione il giocatore sta facendo faville, con 10 gol in 12 gare di Premier e un totale di 12 reti in 17 presenze stagionali complessive.

Si pensava che con l’addio di Jurgen Klopp, il tecnico col quale l’attaccante aveva avuto più di un contrasto, fosse solo una formalità il prolungamento dell’accordo con la stella nordafricana. Macché. Sul calciatore insistono le lusinghe della Saudi Pro League ma anche l’interesse di top club europei tra cui Inter e Juve. Disposte a darsi battaglia per uno dei fenomeni del calcio mondiale.

Salah, anche Inter e Juve in lotta per la superstar

Oltre ad esprimere a chiare parole la sua delusione per l’assenza di qualsivoglia offerta atta a convincerlo a restare a Liverpool, Salah ha per la prima volta espresso delle perplessità concrete sulla sua possibilità di permanenza ai Reds. ‘Non so se resterò. In questo momento sono più fuori che dentro’, ha ribadito. Nemmeno a dirlo, le pretendenti si sono subito scatenate.

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, con l’indiscrezione ribadita con dovizia di particolari dagli inglesi di ‘Caughtoffside.com‘, anche Inter e Juve sono iscritte alla corsa al prolifico attaccante egiziano. La concorrenza, ovviamente, non manca. Barcellona, PSG, i ‘soliti’ club sauditi, e perfino l’Inter Miami, che sogna di affiancare a Leo Messi un altro campione proveniente dall’Europa, sono disposti a tutto pur di accaparrasi il calciatore. Soprattutto se questo, come pare evidente, si libererà a costo zero il prossimo luglio.