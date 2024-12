L’ex Lazio snobba i Friedkin: la firma è anticipata

Svolta improvvisa nella scelta del nuovo personaggio da inserire nel club: la famiglia americana incassa un duro colpo

Chiamati al proscenio, o quanto meno a dare un segno tangibile della loro presenza in quel di Trigoria, i Friedkin continuano silenziosamente ad occuparsi della ‘cosa Roma‘ con tutta la passione e l’interesse possibili, come assicurato, per lo meno verbalmente, dal Ds Florent Ghisolfi in uno dei suoi ultimi interventi in TV.

Gli imprenditori statunitensi però, com’è noto, sono impegnati anche su un altro fronte: quello del completamento dell’acquisizione dell’Everton, più volte rimandato come passaggio di consegne ufficiale ed in ogni caso previsto entro la fine dell’anno solare. In Inghilterra si fa un gran parlare delle prime mosse che i nuovi proprietari metteranno in essere una volta rilevato il 94,1% delle quote del club, come da accordo preliminare uscito alla luce del sole ormai quasi tre mesi fa.

La situazione del club di Liverpool, già vessato dalle penalizzazioni in classifica lo scorso campionato per via delle violazioni al FPP, non è delle migliori. Oltre allo spettro di una nuova indagine per gli interessi maturati sui debiti contratti per la costruzione del nuovo avveniristico impianto di gioco – che prenderà il posto dello storico ‘Goodison Park‘, c’è una delicata situazione tecnica con cui fare i conti. I Toffees sono in una posizione di classifica solo leggermente migliore rispetto a quella della Roma, e questo grazie alla roboante vittoria ottenuta mercoledì sera contro il Wolverhampton Wanderers per 4-0.

Il futuro del tecnico Sean Dyche, nonostante gli importanti tre punti messi in cascina ieri, resta delicata. Come abbondantemente riportato dai tabloid di Liverpool, sul futuro dell’allenatore incombono ancora minacciose nubi.

Sergio Conceiçao non può attendere: i Friedkin restano col cerino in mano

La situazione è descritta nei minimi particolari dal portale ‘Goodisonnews.com‘, che delinea le possibili mosse dei Friedkin una volta che si saranno ufficialmente insediati sulla sponda blu del Mersey. Nel mirino di Dan e Ryan ci sarebbe ora, per la panchina del club, un nome altisonante, quello di Sergio Conceiçao, l’ex tecnico del Porto andato via nello scorso giugno dal club portoghese – nonostante un contratto appena rinnovato fino al 2028 – sbattendo la porta.

Tra tentazioni concrete di tornare al Nantes, il club francese nel quale si impose all’attenzione del grande calcio nella sua esperienza dal dicembre 2016 al giugno 2017, e le imminenti proposte di prendere il posto di Julen Lopetegui alla guida del West Ham, sconfitto anche ieri per 3-1 sul campo del Leicester, l’ex giocatore di Lazio, Inter e Parma riflette sul futuro.

Gli Hammers sarebbero in procinto di avvicinare concretamente il lusitano per offrirgli il ruolo di manager della squadra: se la lusinga dovesse andare a buon fine, i Friedkin resterebbero col cerino in mano. Impossibilitati a rispondere con una contro-offerta per la panchina dei Toffeees finché il processo di acquisto del club non sarà completato. Le indiscrezioni, per finire, riferiscono oltretutto di un Conceiçao poco disposto ad attendere ulteriormente. Il suo futuro sarà in Inghilterra, ma non nell’Everton.