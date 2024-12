L’incubo della Lazio a Trigoria: firma a gennaio

Interessante pista di mercato per il club giallorosso, a caccia di nuovi rinforzi in vista di gennaio: fari puntati sul giustiziere della Lazio

Lo ha detto a chiare parole Ghisolfi. Lo chiedono i tifosi, stanchi e preoccupati di vedere la loro squadra del cuore annaspare nei bassifondi della classifica. Lo dice il campo, impietoso nei risultati, sebbene meno nelle ultime prestazioni: la Roma ha bisogno di tornare sul mercato. La Roma deve tornare sul mercato. È uno dei temi fondamentali in questa fase della stagione, complice ovviamente l’avvicinarsi della sessione invernale di scambi.

Tanti e diversi i nomi accostati al club giallorosso in vista della riapertura della finestra di gennaio. Dal vice Dovbyk a qualche innesto sulle fasce, le piste potenzialmente attive sono quasi illimitate. Il settlement agreement, come assicurato dal Ds transalpino, non pone in essere dei limiti invalicabili.

Il club può effettuare operazioni in entrata con relativa tranquillità. Il vantaggio, o meglio lo scampato pericolo, è che stavolta non si potrà dire che un tale giocatore possa esser preso senza tenere in considerazione le esigenze espresse dall’allenatore. Ranieri resterà alla guida del club fino fine stagione, questo è certo. Quindi i profili seguiti saranno necessariamente approvati dal mister.

Calciomercato Roma, Ghisolfi batte un colpo

Quasi sempre titolare nella stagione che ha visto il ritorno del Parma in Serie A – il classe ’99 originario di Bergamo è arrivato in Emilia proprio l’anno successivo alla dolorosa retrocessione del 2021 – Enrico Delprato sta disputando senza dubbio la sua miglior stagione in carriera.

Esterno basso, ma impiegabile anche 40 metri avanti, con spiccate propensioni ad offendere, il giocatore è già andato a segno tre volte nel campionato in corso. L’ultima prodezza, che probabilmente gli è valsa il premio di MVP del match consegnatogli a fine gara, Delprato l’ha riservata alla Lazio, frustrata nel suo tentativo di rimonta al ‘Tardini‘ con la solitaria cavalcata del calciatore, che ha trafitto Provedel mettendo di fatto fine alla contesa.

Contratto in scadenza a giugno 2027, valore di mercato accessibile per le casse giallorosse, l’esterno a tutta fascia, come riporta il quotidiano ‘Leggo‘, è finito nel mirino del club capitolino.

Accostato alla Roma assieme ad altri profili simili – Gabriele Zappa del Cagliari è il nome più caldo in tal senso – Delprato può arrivare già nel mercato di gennaio con una spesa relativamente bassa. Sempre che il Parma, in lotta per la salvezza, non decida d mettersi di traverso alzando il prezzo o congelando la sua cessione.