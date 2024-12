Il tecnico giallorosso ha parlato all’antivigilia dell’importante match di campionato contro il Lecce: non sono mancati degli spunti clamorosi

Stadio Olimpico di Roma, sabato 7 dicembre, ore 20:45: scontro diretto per la formazione giallorossa, che incontra una compagine avente i suoi stessi punti in classifica. Già, peccato che, con tutto il rispetto della formazione salentina che arriverà nella Capitale, si tratti del Lecce, relegata al 16esimo posto a soli due punti dalla terzultima piazza.

Questo è il risultato dei primi, tribolatissimi, mesi di campionato del club capitolino, passato dalla falsa partenza sotto la gestione De Rossi, esonerato poi a sorpresa dai Friedkin, fino all’era Ivan Juric – disastrosa a dir poco – e infine agli ordini di Claudio Ranieri, il decano degli allenatori italiani che, per amore della sua Roma, è tornato ad allenare dopo aver dichiarato che non lo avrebbe più fatto.

Se la cura del tecnico testaccino ha restituito, sul campo, una squadra che ha mostrato dei progressi evidenti dal punto di vista tecnico e tattico, i risultati continuano a scarseggiare. Due le sconfitte consecutive in campionato inanellate dall’allenatore di San Saba, inframmezzate dall’ottimo pareggio in Europa League contro il Tottenham.

Sabato sera col Lecce l’imperativo è uno e uno soltanto: vincere. A tutti i costi. Per scacciare i fantasmi di una classifica da incubo e per guardare al domani con un po’ di ottimismo.

A due giorni dalla sfida dell’Olimpico, Ranieri ha parlato in conferenza stampa. Diversi, come al solito, gli spunti forniti dal mister, che ha parlato delle scelte di formazione e non solo.

Roma-Lecce, Ranieri in conferenza stampa: è allarme infortuni

Di seguito le parole del tecnico giallorosso nella conferenza stampa dal centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’. Su Dybala e Pellegrini: “Il Capitano si sta allenando bene, è sereno, poi deciderò di volta in volta. Paulo non è un giocatore di intensità, ma di qualità. Però per come ha giocato sono contento, deve farsi trovare tra le linee, riesce a soddisfare il volere dell’allenatore e della squadra“, ha esordito l’allenatore.

Sulla gara contro il Lecce: “Non ci sono partite facili, il Lecce non molla mai. Ha vinto a Venezia e ha pareggiato con la Juventus, ha giocatori validi e che sanno lottare, inoltre c’è un allenatore che vuole far giocare la squadra a calcio. Dobbiamo essere furbi, intelligenti e determinati perché ogni palla sarà importante“.

“Voglio una squadra che vada in campo senza conoscere il nome dell’avversario, facendo il suo gioco e lottando su ogni pallone come abbiamo fatto in queste tre partite. Voglio una Roma determinata, dobbiamo essere bravi contro una squadra brava a chiudersi e a ripartire. Il Lecce è una bella squadra, quindi dobbiamo fare bene. Dicembre ci dirà chi siamo e cosa vogliamo fare“, ha proseguito.

Ancora sul Capitano giallorosso: “Lorenzo è splendido dalla metà campo in avanti, sa fare tutto. I calciatori si allenano tutti insieme perché così ho la possibilità di scegliere durante la partita qualsiasi giocatore. Contro l’Atalanta non l’ho messo perché avevo bisogno di un giocatore box to box capace di lottare. Pellegrini lo reputo più un centrocampista da metà campo in avanti“.

Sulle condizioni di Dovbyk: “Il ragazzo a me – tranne nella fase d’attacco, dove doveva essere più deciso – ha fatto una lotta greco-romana col suo marcatore. Di duelli ne ha vinti tanti, ma il giocatore è influenzato, non so se l’avrò col Lecce. Devo capire se si allenerà o no, devo ancora prendere una decisione“.

Sulla situazione di classifica: “La classifica è lo stato attuale di tutte le squadre. Stiamo lì e lottiamo per uscire da questa situazione. Questa squadra è abituata a stare da un’altra parte della classifica, io invece le conosco entrambe. Dobbiamo lottare. Non è difficile convincere i calciatori. Ho messo dicembre come punto di riferimento. Io sono convinto che i miei giocatori risponderanno alla grande colpo su colpo, ma io sono San Tommaso e voglio toccare e credere“.

Sulla situazione infortunati: “Il calcio è in continuo cambiamento. Quello che fa Mancini a destra lo fa Ndicka a sinistra, quindi io non escludo nulla. Angelino infatti è tornato a giocare a 3 marcando Samardzic, anche se ci ha giocato 5 minuti. Tutto può accadere in una partita. Questi ragazzi possono fare tutto. Hermoso e Hummels tutto bene, Cristante sta drenando la caviglia. Vediamo se si allenerà“.

“