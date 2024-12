Da Roma a Torino: Mou lo rispedisce in Serie A

Una vecchia conoscenza della Roma e del calcio italiano sta per tornare in Serie A: Mourinho ha preso la sua decisione

Sprazzi di classe. Bagliori d’alta scuola, purtroppo non conditi da una continuità che è sempre mancata al giocatore. Così si potrebbe riassumere l’esperienza del giocatore turco nella Capitale, sponda giallorossa.

17 gol in 88 presenze totali in tutte le competizioni è il bottino agrodolce del mancino che in patria qualcuno aveva addirittura paragonato a Paulo Dybala, che curiosamente sarebbe poi diventato poi un giocatore giallorosso pochi anni dopo.

Prima il prestito al Leicester, poi al Marsiglia e infine la cessione definitiva al club transalpino: queste le ultime vicissitudini, in termini di mercato, dell’esterno che amava partire dalla fascia destra, a piede invertito, per scatenare la sua fantasia. Peccato che, anche per questioni di bilancio che ne hanno favorito la partenza da Roma, la sua luce sia stata più vicina a quella di una meteora che di una stella vera e propria.

Tornato in patria nell’agosto del 2023 grazie all’investimento di 15 milioni fatto dal Fenerbahce, Cengiz Ünder ha trovato l’ingombrante profilo di José Mourinho sulla sua strada: un’esperienza finora deludente a dir poco. Complice un infortunio all’inguine che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese e mezzo, l’ex giallorosso ha trovato spazio solo per 22′ nella Superlig turca. Troppo poco per esser tenuto in considerazione dallo Special One.

Mourinho lo ha scaricato: torna in Serie A

Come riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il turco di piede sinistro potrebbe tornare in Serie A già nel prossimo mercato di gennaio. Sul calciatore, ancora 27enne, ci sarebbe l’interesse di varie squadre. Non solo italiane.

Torino, Lens, Lille, Brest e Venezia sono i club che hanno già chiesto informazioni al club turco per un’operazione che si profila potersi concretizzare in prestito.

Torino, Lens, Lille, Brest and Venezia are interested in signing Fenerbahçe’s Turkish winger Cengiz Ünder on loan. pic.twitter.com/HKNR48pDiG — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 6, 2024

Tra le società maggiormente intenzionate a chiudere l’operazione, il Torino di Urbano Cairo risulta essere in vantaggio nei confronti delle concorrenti. Il calciatore non disdegnerebbe un ritorno in Italia ad oltre 4 anni di distanza dalla sua ultima apparizione.