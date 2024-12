Kvaratskhelia al posto di Salah: ribaltone Juve

L’indiscrezione di mercato lanciata dal portale inglese cambia lo scenario in casa Juve: intreccio tra campionissimi

Si avvicina ormai a grandi passi la sessione invernale di scambi, occasione ghiotta, per tutti i club che necessitano di interventi urgenti in vista della seconda parte di stagione, per inserire in rosa delle pedine utili per perseguire gli obiettivi stagionali.

Negli ultimi anni la finestra di gennaio è stata ravvivata dalla grande quantità – in deciso aumento – di profili prestigiosi che non hanno ancora rinnovato il loro contratto in scadenza col club di appartenenza.

Ecco che allora gente come Jonathan Tah, Virgil van Dijk, Jonathan David, ma anche Mario Pasalic e Momo Salah – tanto per citarne solo alcuni – sono oggetto di attenzioni ‘particolari’ da parte dei maggiori club del Vecchio Continente. In particolar modo spicca la posizione dell’attaccante egiziano, sempre più decisivo nella straordinaria stagione dei Reds, che ha recentemente dichiarato di non aver ancora ricevuto alcuna proposta di allungamento del contratto da parte della dirigenza della società inglese.

Sull’ex Roma e Chelsea è vivo da tempo l’interesse di Inter e Juve, che sognano il colpo gratis in grado di spostare, e non di poco, gli equilibri. La concorrenza sul nordafricano è davvero prestigiosa, ma un recente rumor proveniente da Oltremanica potrebbe cambiare lo scenario in corso.

Liverpool, sogno Kvaratskhelia: Juve spiazzata

Secondo quanto riferito da ‘Givemesport.com’, il colosso britannico starebbe seriamente pensando a Khvicha Kvaratskhelia come sostituto del bomber egiziano, la cui avventura in quel di Anfield sembra davvero agli sgoccioli.

Sempre in attesa di un rinnovo – legato ad un ricco ritocco dell’ingaggio – che non arriva da parte della dirigenza partenopea, il georgiano è sempre nel mirino di Giuntoli. Ovvero colui che, con un’operazione di mercato da applausi, lo portò in Italia due anni fa per soli 10 milioni di euro. Bruciando la concorrenza di parecchi club esteri.

La volontà dei Reds di sostituire Salah col talentuoso giocatore del Napoli mette nei guai il club bianconero, che proprio sulle difficoltà del rinnovo di Kvara aveva riposto le sue speranze di arrivare al trequartista azzurro. Contestualmente, anche la già difficile pista per l’arrivo a zero dell’idolo della ‘Kop’ a Torino, si complica non poco. I top club europei sono pronti a darsi battaglia a suon di milioni per garantire all’egiziano un contratto principesco.