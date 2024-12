Nuovo bomber Juve da 20 milioni: Allegri decisivo

Nuove nome per l’attacco bianconero: il colpo da 20 milioni che ha in mente Giuntoli potrebbe essere ‘deciso’ da…Allegri

8 punti di distacco dall’Atalanta capolista provvisoria dopo la nona vittoria consecutiva in campionato. La prospettiva, pur vincendo la prossima gara di campionato contro il Venezia, di avere ancora 6 lunghezze di distanza dal Napoli, che si riprenderebbe la vetta della classifica battendo eventualmente la Lazio nel posticipo domenicale della quindicesima giornata.

Non è forse il momento di guardare la classifica, questo, per la Juve di Thiago Motta, chiamata a vincere contro i lagunari del sempre più traballante Eusebio Di Francesco. Alle porte, come se non bastassero i pensieri del campionato, incombe poi l’affascinante ma pericolosa sfida di Champions al Manchester City. Uno snodo decisivo se si vuole avere la certezza di rientrare tra le prima 24 squadre della ‘League Phase’.

Sia per la gara di campionato che per quella europea, il tecnico oriundo recupera finalmente Dusan Vlahovic, il bomber serbo mancato terribilmente in queste settimane di aridità offensiva. Per quanto finalmente ci sia una data sul recupero di Arek Milik, che dovrebbe tornare a disposizione per l’ultima gara dell’anno solare, i problemi di scelte e di alternative nell’attacco bianconero sono un cruccio che ha già fatto perdere il sonno a Giuntoli e soci. Motivo per cui, a gennaio, la Juve si butterà sul mercato a caccia di una punta di livello da affiancare al serbo.

Sogno tedesco per l’attacco, Allegri potrebbe mettersi di traverso

Accanto al sogno, per ora destinato a restare nel cassetto, che risponde al nome di Jonathan David, il club bianconero resta sul fronte estero per colmare l’evidente lacuna del suo reparto offensivo. Il profilo nuovo, lanciato dal quotidiano ‘Tuttosport‘, è quello di Niclas Füllkrug, punta centrale passato la scorsa estate dal Dortmund al West Ham per la bellezza di 27 milioni.

Condizionato da un’infiammazione al tendine d’Achille che lo ha tenuto fuori per oltre due mesi dopo aver disputato spezzoni di gara ad inizio stagione, il nazionale teutonico è nel mirino del dirigente bianconero come colpo per il mercato di gennaio. 20 milioni, nonostante ne sia costato 27, è la valutazione data dagli Hammers al loro giocatore.

Fresco di contratto, firmato proprio ad agosto, fino al 2028, il bomber potrebbe restare a Londra per volontà di…Massimiliano Allegri. Già perché, nonostante le smentite di rito, il tecnico toscano è costantemente accostato alla panchina del West Ham in sostituzione di Julen Lopetegui, il cui cammino è stato finora disastroso.

Se davvero Allegri accettasse l’incarico inglese, difficilmente si priverà di un giocatore che incarna appieno la sua idea di attaccante centrale forte fisicamente da servire, all’occorrenza, anche con palloni alti. Proprio quello che servirebbe alla ‘sua’ Juve…