Dalla Juve alla capitale: il via libera è già arrivato

Il club bianconero valuta con attenzione la situazione del big: il giocatore potrebbe trasferirsi nella Capitale già a gennaio

Arrivato in estate come primo colpo – e che colpo – della campagna acquisti di una Juve chiamata a colmare, e in fretta, il gap con l’Inter, il giocatore è finora una delle più grandi delusioni della sessione estiva di mercato. Pagato oltre 50 milioni, col sacrificio annesso di due gioielli della Next Gen come Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior, il brasiliano ha finora deluso le enormi aspettative riposte nei suoi confronti.

268′, senza lasciare una traccia tangibile della sua presenza – o forse facendolo addirittura in negativo, come nel caso del rigore procurato a favore del Cagliari in uno dei tanti pareggi casalinghi dei bianconeri – Douglas Luiz è stato protagonista delle chiacchiere dei tifosi più per la sua relazione con la bellissima Alisha Lehmann, attaccante svizzera della Juventus Women prima in classifica in campionato, che per le sue gesta sul campo.

Attualmente ai box per un affaticamento muscolare, l’ex Aston Villa non si è ancora ambientato nel campionato italiano. Lento, compassato, spaesato in un calcio, quello della Serie A, che pure si gioca normalmente su ritmi inferiori rispetto a quello della Premier in cui il sudamericano aveva brillato, il giocatore è già sul mercato.

Non è sfuggito infatti al Dt della ‘Vecchia Signora’ Cristiano Giuntoli, l’interesse che almeno due club britannici continuano a manifestare sul centrocampista. Che, come detto, ha lasciato un ottimo ricordo di sé in Inghilterra.

Douglas Luiz, è già finita: due club di Londra sul brasiliano

Secondo quanto riportato nella giornata di oggi dall’esperto di mercato Ekrem Konur, Fulham e West Ham starebbero monitorando con attenzione la situazione del calciatore, prossimo al rientro dopo le noie muscolari di cui sopra.

La Juve, che non può e non vuole registrare a bilancio una sanguinosa minusvalenza, sarebbe orientata verso un prestito, magari oneroso, da trasformare possibilmente in obbligo di riscatto a cifre da concordare.

Fulham and West Ham are monitoring the situation of Juventus midfielder Douglas Luiz. pic.twitter.com/QxvMv4zqHP — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 8, 2024

Il nativo di Rio de Janeiro è chiamato a giocarsi bene le opportunità che il campo offrirà da oggi a fine 2024 se vuole evitare una cessione che, al momento, è certamente tra i desiderata della dirigenza bianconera e di gran parte della stessa piazza juventina.