Nuovo attaccante e cessione a gennaio: Baldanzi o Soulé, scelta fatta

Calciomercato Roma, un nuovo attaccante per i giallorossi con conseguente partenza a gennaio. Il club ha fatto la propria scelta

Più si avvicina gennaio e più si iniziano a capire quelle che potrebbero essere le mosse della Roma per la prossima sessione di mercato. Di interventi ne servono, ovviamente, per cercare di venire incontro alle esigenze di Claudio Ranieri. Che, dal proprio canto, sta cercando di ridare un’identità ad una squadra che sembrava smarrita.

Ma servono rinforzi, e magari per finanziarli anche qualche uscita. Stamattina, ad esempio, vi abbiamo parlato di come uno che potrebbe fare le valigie è Lorenzo Pellegrini, soprattutto se non dovesse giocare nel corso delle prossime uscite. Il capitano sta vivendo un momento durissimo, uno di quelli difficili da mettere alle spalle. E allora c’è il Galatasaray alle porte, pronto a cercare l’affare a gennaio così come ci aveva provato anche in estate.

Calciomercato Roma, via Baldanzi a gennaio

Ma non è finita qui, perché qualora dovesse arrivare un altro attaccante in rosa, non è detto, così come vi abbiamo riportato nel corso delle nostre dirette Twitch, e come confermato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, non è detto che anche Tommaso Baldanzi possa essere ceduto.

Utilizzato sicuramente poco rispetto a quelle che erano le aspettative, il fantasista si gioca una maglia con Soulé, l’innesto dei mesi scorsi. Anche per quanto riguarda l’argentino si è discusso di una possibile uscita anticipata, per dargli spazio e non perdere quello che è un patrimonio importante del club, ma la scelta della società sembra essere stata fatta: qualora ci dovesse essere un’uscita in quella zona del campo, allora il “prescelto” è l’ex Empoli, arrivato proprio negli ultimi giorni del mercato invernale dell’anno scorso. Ha stentato, dobbiamo dirlo, anche se ha giocato poco. Ma forse tutti ci saremmo aspettati qualcosa in più.