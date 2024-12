Pellegrini-Roma, l’addio è a un passo: annunciato l’assalto

Pellegrini-Roma, è addio: annunciato l’assalto al capitano giallorosso. Ecco la situazione di mercato che si potrebbe creare il mese prossimo

Sempre più lontano dalla Roma. Perché il momento di crisi lo potrebbe anche togliere dalla gara di questa sera. E allora, per Lorenzo Pellegrini, si aprono degli scenari importanti anche per l’immediato futuro, vale a dire gennaio, senza guardare troppo avanti nel tempo.

Ieri a Claudio Ranieri è stata posta una domanda sul tema e non si è tirato indietro. Ha detto quello che pensa l’allenatore, non dando però indicazioni sul fatto che possa giocare titolare o meno stasera. La sensazione, però, è che per la quarta volta di fila e questa cosa non era mai successa, si accomoderà al fianco dell’allenatore. Una situazione da monitorare anche in chiave mercato, almeno stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport.

Calciomercato Roma, il Galatasaray su Pellegrini

All’orizzonte, anche se ancora non è arrivata un’offerta ufficiale ma una dimostrazione di interesse, c’è il Galatasaray. I turchi, già la scorsa estate, hanno tentato di prendere il capitano della Roma ma le offerte sono sta rispedite con educazione al mittente. Ma in pochi mesi è cambiato tutto e con un contratto in scadenza tra diciotto mesi e con nessun incontro previsto per il rinnovo, allora sì che potrebbe esserci un addio anticipato.

Pellegrini è quello che, adesso è sotto gli occhi di tutti, ha pagato a caro prezzo il momento che la Roma ha attraversato tra settembre e novembre: quasi tre mesi di prestazioni molto al di sotto delle aspettative, un confronto con i tifosi fuori Trigoria in quei giorni caldissimi dopo la sconfitta di Firenze, poi l’arrivo di Ranieri e dopo i primi 45minuti di Napoli la panchina, assaggiata per tutte le altre partite già giocate. Insomma, la situazione di Pellegrini è da monitorare, anche se già ieri, noi di Asromalive.it, nella nostra diretta Twitch, vi avevamo anticipato qualche cosa.