Rinforzi a gennaio e nuovo allenatore: Ghisolfi dice tutto

Come di consueto a disposizione delle TV nel pre-partita della Roma, il Ds transalpino ha fatto ulteriori rivelazioni sul futuro

Abbiamo imparato ad apprezzarne la presenza, ora che finalmente – dall’avvento in panchina di Claudio Ranieri in poi – si concede spesso e volentieri alla stampa pochi minuti prima delle gare della Roma.

Chiamato a dare un segno tangibile della sua presenza dopo mesi di silenzio, il Ds giallorosso Florent Ghisolfi non poteva mancare all’appuntamento con i microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Braga, match valido per la sesta giornata della ‘Phase League’ dell’Europa League.

Il dirigente, rispondendo alle domande da studio, ha svelato almeno parte della nuova strategia che proprietà, dirigenza e tecnico – prossimo consulente del club – stanno approntando per migliorare lo status del club.

Dal mercato al nuovo tecnico: Ghisolfi vuota il sacco

“Abbiamo tre partite a settimana, Pellegrini e Soulé è importante che giochino, hanno bisogno di fiducia, è una buona cosa che oggi vadano in campo“, ha esordito l’ex dirigente del Nizza.

“Con Ranieri stiamo lavorando su due cose: sul mercato di gennaio, per migliorare la squadra, e sul prossimo allenatore. Sulle due cose vogliamo muoverci in anticipo e fare le cose con grande coerenza. Il prossimo tecnico? Lo decideremo al più presto e sarà il migliore. Non è importante che sia italiano o straniero, l’identità (intesa come il pedigree del profilo, ndr) è importante“, ha poi concluso Ghisolfi.