Tradimento e addio Roma a gennaio: Ranieri sa già tutto

L’indiscrezione di mercato proveniente dalla Spagna mette alla porta il calciatore giallorosso: il ‘tradimento’ è servito

Zero presenze in campionato e in Europa League, ma 172′ minuti in campo con la formazione Primavera. Il minutaggio inferiore alle attese, pur considerando le attenuanti della giovanissima età e del comunque difficile adattamento al calcio italiano, sta per sfociare in una clamorosa e prematura cessione.

La rivelazione di mercato arriva, tanto per cambiare, dalla Spagna, dove normalmente i rumors di mercato vengono anticipati con indiscrezioni talvolta inaspettate. Il classe 2007 spagnolo di origini maliani arrivato a Trigoria la scorsa estate per appena 1,5 milioni di euro potrebbe tornare nella penisola iberica. Cambiando però sponda.

Sangaré, è già finita: torna a casa, ma con la maglia dei rivali

Secondo quanto riportato da Nacho Sanchis sul suo profilo X, il Valencia starebbe già trattando l’acquisto in prestito, con diritto di riscatto, di Buba Sangaré, il giovanissimo terzino destro protagonista di una prima parte di stagione da oggetto misterioso nel club giallorosso.

Formatosi nelle Giovanili del Levante, club rivale de ‘Los Murcielagos’ per la comune appartenenza al territorio della Comunità Valenciana, l’esterno difensivo potrebbe ‘tradire’ il suo vecchio club passando ai più prestigiosi ‘nemici’ regionali.

🏛️El Valencia negocia con Buba Sangaré, lateral de la Roma, su cesión con opción de compra Ex del Levante, a sus 17 años, si se materializa, sería ficha filial Su posible llegada es independiente al de Fresneda u otra opción para el 1er equipo. @relevo https://t.co/9k79lC3L0k — Nacho Sanchis (@sanchis14) December 12, 2024

Apprezzatissimo in Spagna per la sua militanza nella Nazionale Under 19 spagnola, il minorenne potrebbe aver già esaurito la sua esperienza lampo in Italia. Claudio Ranieri, che della Roma sarà anche consulente tecnico a partire dalla prossima stagione, è stato già informato del movimento di mercato. Nelle prossime settimane l’affare potrebbe fare dei sostanziosi passi in avanti.