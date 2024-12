Vlahovic porta il nuovo bomber: accordo e scambio immediato

Dall’Inghilterra arriva una nuova indiscrezione sul possibile futuro dell’attaccante serbo: l’intreccio di mercato è servito

Un gol – e che gol, quanto meno a livello di importanza – per rispondere alle critiche. Una rete, che ha sbloccato un match decisivo per le sorti della Juve in Champions League, che rafforza la sua posizione di elemento imprescindibile, almeno in questa stagione, per la squadra di Thiago Motta.

Dusan Vlahovic, uno degli attaccanti più chiacchierati d’Europa ma anche tra coloro più accreditati per un addio che potrebbe consumarsi persino già nel prossimo mercato di gennaio, ha risposto a modo suo alle critiche. Segnando. E chissà che, alla fine di una ‘Phase League’ che ha mantenuto le sue promesse di imprevedibilità ed emozioni, i suoi timbri – già 4 in 5 gare di Champions – non risultino alla fine decisivi per il passaggio del turno della ‘Vecchia Signora’.

Insomma, il centravanti serbo è costantemente sulla bocca di tutti. O per le sue prodezze o per presunti, ma sembrerebbero sempre più concreti, movimenti di mercato attorno alla sua figura. Il nuovo rumor, che riprende indiscrezioni già suggerite nelle ultime settimane, proviene da Oltremanica. Dove un top club avrebbe messo gli occhi sull’attaccante.

Vlahovic, irrompe lo United: che intreccio con Zirkzee

Come riferito dal portale ‘Footballinsider247.com‘, Il Manchester United, che tiene sempre vive le piste che portano a Gyokeres, Isak ed Osimhen, avrebbe puntato l’ex attaccante della Fiorentina come bomber da acquistare se le altre opzioni dovessero decadere.

Ovviamente qualora i Red Devils dovessero concludere positivamente l’ingaggio del centravanti slavo – sul quale in ogni caso insiste l’interesse dell’Arsenal, che già aveva provato a strappare a suo tempo il bomber alla Fiorentina prima che si materializzasse la Juve – si riaprirebbe ‘naturalmente’ l’ipotesi di uno Joshua Zirkzee in maglia bianconera.

Nonostante l’ex Bologna abbia risposto positivamente alle prime sollecitazioni di Ruben Amorim, l’olandese non sembra certo il preferito dell’ambizioso tecnico portoghese. L’eventuale partenza di Vlahovic da Torino non significa dunque necessariamente che la Juve possa prendere Zirkzee al suo posto, ma mai come in questa eventualità, la pista sul talentuoso attaccante ex Bayern si riempirebbe di nuovi elementi. Con un Thiago Motta che spingerebbe deciso per riabbracciare il suo pupillo.