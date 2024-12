Dal Napoli alla Roma, c’è il sì di Conte: ma non finisce qui

Nuova conferma sul possibile arrivo nella Capitale del nazionale azzurro: per il club giallorosso è solo l’inizio di una sessione di mercato scoppiettante

Guardare al mercato dopo due vittorie consecutive – un qualcosa che mancava alla Roma da tanto, troppo tempo – è certamente un esercizio diverso dal doverlo fare col senso di disperazione dato dalla necessità assoluta di intervenire per salvare il salvabile. Intendiamoci, come sottolineato da più parti, una rondine (o un paio, in questo caso) non fa primavera, ma sicuramente pianificare le mosse per la sessione invernale di gennaio tirandosi fuori dalla zona retrocessione garantirebbe maggior lucidità di giudizio ed individuazione dei reali obiettivi stagionali.

Cosa vuole fare, insomma, la Roma dell’immediato futuro? Fermo restando che bisognerebbe dare una certa continuità al cammino in campionato, il club giallorosso non ha dato per persa la stagione 2024/25. La rimonta, quanto meno fino alle zone utili per un piazzamento in Europa League, è ancora possibile. Così come la possibilità di fare strada in quella competizione europea che negli ultimi due anni ha riservato ai tifosi un’amara finale persa in quel di Budapest ed un’emozionante doppia sfida di semifinale contro il Bayer Leverkusen.

Ecco che allora l’imminente finestra invernale di scambi può essere l’occasione per stabilire una nuova direzione. Una rotta che possa evitare il più possibile le trappole disseminate sul percorso. Del resto il Ds Ghisolfi è stato chiaro: il club si sta già muovendo sul mercato per garantire al tecnico scelte di qualità per la seconda parte dell’anno.

Raspadori e non solo: Ghisolfi vuole altri due colpi

7 presenze in campionato – l’unica competizione disputata dal Napoli, già prematuramente uscito dalla Coppa Italia per mano della Lazio – di cui 5 in uscita dalla panchina. 248′ complessivi sul terreno di gioco senza lasciare alcun segno tangibile della propria presenza. Non è certamente scintillante, per usare un eufemismo, la resa di Giacomo Raspadori nel Napoli di Antonio Conte.

Già accreditato per una possibile partenza in prestito nel mercato di gennaio, ‘Jack’ potrebbe approdare più facilmente alla Roma rispetto ad un eventuale trasferimento all’Inter o alla Juve, che già seguono da tempo l’ex Sassuolo. Il motivo è presto spiegato.

La Roma, per quanto possa eventualmente risalire in graduatoria, non lotterà per quelle prime posizioni di vertice in cui invece già staziona il Napoli, che ha tra l’altro recentemente perso la testa della classifica a favore dell’Atalanta. Come sottolineato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il club azzurro potrebbe acconsentire al prestito del suo attaccante già tra qualche settimana. Come già riportato qualche giorno fa, i partenopei avrebbero deciso di mettere sul mercato Raspadori, col club giallorosso che avanza la sua importante candidatura.

Le operazioni in entrata di Ghisolfi però non sarebbero finite qui. Nonostante l’exploit in Europa League, preceduto dall’assist per Pisilli contro il Lecce, Saud Abdulhamid non sarà necessariamente il titolare della Roma con l’inizio dell’anno solare. È previsto infatti un intervento di mercato sulla corsia di destra, ma anche al centro, per arrivare ad avere 5 centrali difensivi di ruolo. Chiaro indizio sulla volontà di proseguire con lo schieramento difensivo a tre.