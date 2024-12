Incontro prima del City, riscatto e nuovo affondo: vince Giuntoli

Il club bianconero insiste per il prestigioso obiettivo di mercato: il precedente affare mette il Ds Giuntoli in una posizione di forza

Una vittoria che, oltre a cambiare in meglio il percorso europeo della Juve, può essere (stata) la vera svolta della stagione. Con una prestazione pressoché perfetta i ragazzi di Thiago Motta hanno piegato la resistenza del Manchester City nell’ultima gara di Champions League, garantendosi ottime possibilità di passare al turno successivo quanto meno piazzandosi entro le prime 24 posizioni. Il sogno di arrivare tra le prime 8 dista però solamente due punti: non troppi per continuare a coltivare la speranza di rientrare nella ristretta cerchia dei club privilegiati che passeranno direttamente agli ottavi di finale.

Archiviata fino a gennaio la kermesse continentale, ora la ‘Vecchia Signora’ è chiamata a risalire la china in campionato, dove non vince dal derby del 9 novembre scorso contro il Torino. Thiago Motta, che sarà assente per squalifica nel prossimo match casalingo contro il Venezia, sta recuperando a poco a poco quasi tutti gli infortunati. Già, le lacune (numeriche e di qualità) nel reparto arretrato non sono purtroppo colmabili nelle prossime settimane, considerando che gli infortuni di Bremer e Cabal terranno fuori dal campo i due giocatori sostanzialmente fino a fine stagione.

Ecco che allora, come si sa da diverse settimane, il Ds Cristiano Giuntoli si è buttato a capofitto sul mercato per garantire al tecnico almeno una pedina da inserire in rosa. In questo senso, grandi passi in avanti sarebbero stati fatti proprio mercoledì scorso in occasione della succitata gara con la compagine britannica.

Giuntoli incassa il primo sì: Juve a tutta sul difensore slovacco

Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ nella sua edizione odierna, nei giorni scorsi, a cavallo della partita della Juve contro l’undici di Guardiola, è stato visto a Torino Sasha Baranov, uno degli agenti del difensore David Hancko, uno dei nomi cerchiati in rosso da Giuntoli nella sua agenda di mercato.

Salito alla ribalta nelle ultime settimane anche grazie alla rete realizzata in pieno recupero proprio a casa dei Citizens qualche settimana fa, lo slovacco era stato già nel mirino dell’Atletico Madrid la scorsa estate. La dirigenza del Feyenoord, club nel quale milita con successo il classe ’97, aveva rifiutato un’offerta di 30 milioni.

Realisticamente, per arrivare al giocatore, servirebbe staccare un assegno di almeno 35 milioni. Oppure lavorare, come sta facendo la Juve, su un prestito oneroso pari a circa 4-5 milioni con conseguente obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Magari relativamente facili da raggiungere, come potrebbe essere la qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions.

Gli ottimi rapporti tra i due club, agevolati dall’affare Facundo Gonzalez della scorsa estate, giocano a favore della Juve. Proprio il prestito, con diritto di riscatto a 6 milioni, stabilito dai due club per l’uruguaiano proveniente da Torino, potrebbe essere usato dal dirigente fiorentino per abbassare il prezzo totale dell’affare Hancko.

Intanto, nel mentre della trionfale serata europea, Giuntoli avrebbe già incassato dall’agente del difensore un primo sì alla disponibilità del suo assistito a trasferirsi alla Continassa già nelle prossime settimane.