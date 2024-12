Como-Roma, cambio obbligato per Ranieri: ko prima dell’inizio

Novità di formazione dell’ultimo minuto per la Roma impegnata in quel di Como: il giocatore ha dato forfait

Come se non bastassero le ormai consuete novità di formazione che Claudio Ranieri ha varato per la gara al cospetto del Como, il tecnico della Roma fa i conti con un forfait dell’ultimo minuto.

Il giocatore, ormai titolare fisso e rilanciato in campo proprio dal 73enne di San Saba, ha fatto i conti con un attacco influenzale che lo ha costretto a rinunciare alla gara a formazioni già ufficializzate.

Il veterano, che ha provato a rendersi disponibile nel riscaldamento, alla fine ha alzato bandiera bianca, obbligando il tecnico a varare una difesa inedita.

Hummels ko, niente Como-Roma: la scelta di Ranieri

L’indisponibile eccellente dell’ultimo minuto è proprio lui, Mats Hummels, assurto nelle ultime settimane a leader della retroguardia giallorossa. L’attacco influenzale che ha colpito il campione del mondo ha di fatto obbligato Ranieri a cambiare le sue scelte.

Al posto dell’ex Dortmund l’allenatore ha gettato nella mischia Mario Hermoso, già in gol nella convincente prestazione di giovedì scorso contro il Braga in Europa League. La difesa giallorossa viene così ridisegnata con l’ex Atletico Madrid che farà reparto con Cellik, schierato a destra, e Ndicka, sul centro-sinistra.