Esclusione choc: scambio clamoroso tra Milan e Manchester United

La sorprendente esclusione messa in atto dal tecnico certifica lo stato di crisi tra il club e la stella: Milan pronto allo scambio stellare

Una decisione forte, di quelle che non passano inosservate. Un atto coraggioso, oltretutto premiato da una vittoria che, oltre che prestigiosa, è arrivata in rimonta, nei minuti finali, a casa dei campioni di tutto. Che sarebbero anche i rivali cittadini, tanto per aggiungere una gioia ulteriore alla grande impresa appena compiuta.

Ha destato scalpore, eccome se lo ha fatto, la scelta di Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, di escludere dal derby di Manchester Marcus Rashford e Alejandro Garnacho. Il blasonato club britannico, che dall’avvento del tecnico portoghese sta pianificando l’ennesima rivoluzione degli ultimi anni, sembra voler fare a meno di una delle sue stelle più lucenti.

L’allenatore ha già dimostrato di non guardare in faccia a nessuno nel portare avanti le sue convinzioni. A giudicare dal colpaccio a casa Guardiola, le forse impopolari scelte potrebbero aver già pagato. Chi gongola di fronte all’esplosiva situazione venutasi a creare tra Rashford e il tecnico è certamente il Milan, che ha i suoi problemi da risolvere con due big inquieti. Anche loro in rotta di collisione con l’allenatore.

Rashford addio, scambio in vista col Milan: Leao o Theo sul piatto

Già nei giorni scorsi la stampa inglese aveva fantasticato su un possibile scambio tra Rafael Leao e il talentuoso attaccante inglese. Che ha il contratto in scadenza a giugno 2028. Per la verità il glorioso club inglese aveva anche fatto più di un pensierino su Theo Hernandez, uno che con Paulo Fonseca ha avuto e ha le sue divergenze – tanto tattiche quanto comportamentali – da diverso tempo.

Ecco che allora, complice la forte presa di posizione dell’ex vate dello Sporting CP, riprende vita l’idea di un doppio scambio clamoroso. Sia l’attaccante portoghese che il bizzoso laterale francese incontrano infatti il gradimento di Amorim, che potrebbe avallare un affare di mercato che, sussurra qualcuno, troverebbe riscontri positivi anche da parte di Fonseca.

Una cosa è certa. Dopo tanti anni allo United, l’avventura di Rashofrd all’Old Trafford sembra davvero arrivata al capolinea.